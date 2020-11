Arclands: Deutscher Rollenspiel-Aufbau-Mix auf Kickstarter

andere

Auf Kickstarter sucht der Indie-Titel Arclands nach Unterstützern, damit die Entwicklung des Genre-Mix realisiert werden kann. Darin steuert ihr einen verbannten Zauberer, der in einer bunten Fantasy-Welt sein Zeltlager nach und nach zu einer florierenden Stadt ausbaut. Ihr müsst dafür eine solide Ökonomie mit Hölzerfällerhüten, Minen und Co. schaffen und mit Tavernen und anderen Annehmlichkeiten eure Bewohner bei Laune halten.

Wenn ihr gerade nicht baut oder verwaltet, erkundet ihr mit einer kleinen Streitmacht in Echtzeit-Strategie-Manier die umliegenden zufallsgenerierten Lande oder verteidigt die Mauern eurer Siedlung gegen Monster-Horden. Der deutsche Ein-Mann-Entwickler Jon Keller zählt zu den Einflüsen von Arclands die RPG-Elemente von Warlords Battlecry 3, den Schlossbau in Stronghold und die Amtosphäre von The Legend of Zelda - Link's Awakening.

Noch bis zum 17. November 2020 ist Zeit, um das Finanzierungsziel von 40.000 Euro zu erreichen. Zum Zeitpunkt des Erscheinens der News sind 18.888 Euro zusammen gekommen. Der angepeilte Release-Zeitraum von Arclands ist das 1. Quartal 2023.