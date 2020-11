Spiele-Check: Drone Swarm - Die Macht des Schwarms

PC MacOS

In einer frühen Mission beschießen mich die Feinde mit Raketen, meinen Drohnen habe ich bereits befohlen, Schutzschilde aufzubauen.

Ohne Kampf kein Preis

Die Argo kann mit verschiedenen Modulen bestückt werden, zusätzliche Fähigkeiten für euren Schwarm erwerbt ihr mit Upgrade-Punkten.

Die Argo und der Schwarm

D ie Story wird in kurzen Comic-Sequenzen präsentiert. Erwartet kein erzählerisches Meisterwerk, eher solide Standardkost.

Technik und Story

Fällt das befreundete Schiff, ist die Mission verloren. Die Angreifer sind durch Schilde geschützt, darum greift ihr das Heck an oder dreht den Feind mit dem Schub-Angriff.

Fazit

Die Spezies Mensch arbeitet beharrlich an ihrer Auslöschung, und in Drone Swarm (zum Angespielt ) gelingt ihr dies fast. Zwar dient der zwecklose Atomwaffen-Einsatz der Abwehr einer Alien-Bedrohung, geschlagen wurden die Angreifer allerdings erst mit Hilfe eines psionischen Kniffs. Der Planet ist trotzdem verstrahlt und unbewohnbar, weshalb sich die imposante Argo und der nicht weniger imposante Schwarm auf die Suche nach einer neuen Heimat machen. Einen geeigneten Planeten zu finden, stellt ein schwieriges Unterfangen dar und beim Durchforsten des Weltraums trefft ihr auf zwei verfeindete Fraktionen. Kurzerhand lasst ihr euch in den Konflikt verwickeln, schlagt euch auf eine Seite und teilt gegen die andere ordentlich aus.Für die Echtzeitkämpfe wechselt das Spiel aus der Menü-Übersicht auf eine 2D-Weltraum-Karte. Im Zentrum steht unverrückbar eure Argo, die es in den Kämpfen auch unbedingt zu verteidigen gilt. Da Angriff bekanntlich die beste Verteidigung ist, lasst ihr eure Feinde die Macht eures riesigen Drohnen-Schwarms spüren. Dafür zeichnet ihr einfach eine Angriffs-Linie in den Orbit, der euer Schwarm alsbald folgt. Trifft er dabei ein feindliches Schiff, hinterlässt der Kontakt seine Spuren. Neben Angriffs-Linien errichtet ihr so auch Schutzschirme, die feindliche Geschosse (und später sogar gegnerische Schiffe) aufhalten, wirbelt eure Feinde mit Schub-Angriffen durcheinander oder schleudert einen Asteroiden auf sie. Die vierte Standard-Fähigkeit verstärkt die verschiedenen Kräfte eurer Drohnen.Zu Beginn jeder Mission stehen euch 32.000 Fluggeräte zur Verfügung. Diese gilt es geschickt und klug gegen die vielen Gegner-Typen und deren Angriffs- sowie Abwehrfähigkeiten einzusetzen. Schickt ihr sie nämlich blindlings in den Kampf, zerbrutzelt der Abwehrmechanismus einer feindlichen Fregatte eure Drohnen im schlimmsten Fall in Sekundenschnelle und die Mission ist verloren. Neben den Alien-Angreifern gilt es in manchen Karten zudem auf Naturereignisse und umherfliegende Asteroiden zu achten.Eure Basis, die Argo, steht nicht nur in den Kämpfen im Mittelpunkt, auch abseits der Auseinandersetzungen spielt sie eine wichtige Rolle. In vielen Sektoren erbeutet ihr nach einer erfolgreichen Mission nämlich neue Technologien, mit denen ihr euer Heimatschiff verstärkt. Neben dauerhaften Upgrades schaltet ihr nach und nach vier weitere Upgrade-Slots frei, die ihr mit verschiedenen, unterstützenden Systemen bestückt.Nach gewonnenen Kämpfen erhaltet ihr zudem Erfahrungspunkte, die schlussendlich zu Upgrade-Punkten werden. Mit diesen kauft ihr neue Fähigkeiten für euren Schwarm. Zum Beispiel halten Schutzwälle dann länger, in Angriffs-Verbänden fliegen mehr Drohnen oder ihr fokussiert eure Helferlein in hoher Stückzahl auf ein Ziel. Aber auch hier gilt, dass die Technologie zuerst freigespielt werden muss.Optisch und akustisch gefällt mir Drone Swarm ausgesprochen gut. Die Argo ist ein Hingucker und insbesondere den Schwarm mit seinen Fähigkeiten haben die Entwickler gut in Szene gesetzt. Auch die vielen gegnerischen Raumschiffe zeigen sich detailreich, aufgrund der Vielzahl an Typen konnte ich die Spezialfähigkeiten jedes Einzelnen später jedoch nicht mehr dem Aussehen zuordnen - es half nur Trial and Error. Musikalisch und bei den Soundeffekten spult Drone Swarm routiniert ein Potpourri an klassischen Science-Fiction-Themen ab. Die Steuerung erledigt ihr in Drone Swarm sehr bequem mit Maus und Tastatur, denn die Drohnen-Fähigkeiten belegen lediglich vier Tasten, die Drohnen-Befehle „malt“ ihr leicht mit der Maus. Allerdings nehmen die Drohnen eure Anweisungen teilweise arg genau, im Eifer des Gefechts geht ein Angriff dann schon mal daneben.Die Geschichte wird bei Erreichen eines Meilensteins in Form eines Comics erzählt. Das ist durchaus gelungen - aber auf die zwar dezenten, aber grotesk wirkenden Animationen hätte ich verzichten können. Nach, vor und auch während der Missionen schmücken vertonte Text-Boxen mit Gesprächen eurer Crew oder den Alien-Fraktionen das Geschehen aus. Die Sprecher hören sich ordentlich an, wirken jedoch mit der Zeit eintönig. Obwohl die Story nicht besonders originell (erzählt) ist, machte mir das Abklappern bekannter Klischees und das Miterleben der teils haarsträubenden Entscheidungen meiner Crew auf eine einfache Art Spaß.Das Spielprinzip von Drone Swarm klingt verheißungsvoll und spannend, aber schon nach relativ kurzer Spielzeit schimmert der spielerische Durchschnitt durch die Hülle der Argo. Ein Großteil der Missionen ist bereits nach wenigen Sekunden bestanden: Sie sind schlicht viel zu kurz, entfalten nur eine geringe strategische Tiefe, sie erfordern wenig Tüftelei. Das führt natürlich auch dazu, dass die Fähigkeiten der Argo und des Schwarms spielerisch selten zur Geltung kommen. Trotzdem musste ich einige Missionen mehrmals spielen, da Fehler bei der Verteidigung oder Ungenauigkeiten beim Zeichnen der Drohnen-Befehle unnachgiebig bestraft werden. Im zweiten Anlauf, mit dem Wissen um das Skript, bewältigte ich (fast) jede Mission auf Anhieb.Nach rund sechs Stunden hatte ich im 5. Kapitel dann die Lust verloren. Ich kann somit nicht (be)urteilen, ob in den noch folgenden Sektoren spannendere oder sogar epische Schlachten anstehen. Nach den bisherigen, wenig herausfordernden Stunden mit stellenweise einfach nur langweiligen Missionen übersteigt der Glaube daran meine Vorstellungskraft.• Echtzeitstrategie für PC• Einzelspieler• Für Anfänger• Preis: 19,99 Euro bei Steam• In einem Satz: Echtzeitstrategie mit spannendem Ansatz, die aber spielerisch nicht richtig Fahrt aufnimmt und ihr Potential in wenig fordernden Kämpfen verschenkt.