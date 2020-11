Gabe Newell bringt berüchtigtes Half-Life-Achievement in die Realität

PC 360 PS3 Linux MacOS andere

Die nächste Mission der privaten US-Raumfahrtfirma Rocket Lab wird neben Satelliten eine ungewöhnliche Ladung ins All transportieren: den via 3D-Druck aus Titan gefertigten Gartenzwerg Gnome Chomsky. Der dürfte Spielern von Valves Half-Life 2 bekannt sein. Durch den Weltraum-Spaziergang des kleinen Kerls wird das berüchtigte Achievement Little Rocket Man aus Half-Life 2: Episode 2 ein Stück weit Realität. Dafür musstet ihr Gnome Chomsky zu Beginn der Episode 2 mit der Gravity Gun aufheben und äußerst umständlich bis ins vorletzte Kapitel tragen, um ihn in eine Raumfahrt-Rakete zu legen. Ähnliche Transport-Aufgaben mit Gnome Chomsky fanden sich später in Left 4 Dead 2 und Half-Life - Alyx (im Test, Note 9.5).

Hinter der Aktion steckt niemand anderes als Valves Präsident Gabe Newell, der während der weltweiten Ausbreitung der Corona-Pandemie in Neuseeland war und seither dort geblieben ist. Das Startfenster für die Rakete mit dem Titan-Zwerg öffnet sich am 15. November 2020, danach hebt die Rakete bei günstigen Bedingungen innerhalb der nächsten 14 Tage von Neuseeland aus ab, was ihr im Live-Stream verfolgen werden könnt. Die Aktion dient einem wohltätigen Zweck. So will Newell für jeden Zuschauer im Take-off-Stream einen Dollar an das Starship Children Krankenhaus in Neuseeland spenden. Da die Rakete zur Vermeidung von Weltraumschrott beim Wiedereintritt in die Atmosphäre restlos verglühen soll, wird der zwergische Kosmonaut wohl nicht von seinen Erlebnissen im Weltraum berichten können.