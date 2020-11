Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals: Demo ab sofort verfügbar

PC Switch XOne PS4 3DS

Am 4. Dezember 2020 wird eine Definitive Edition von Square Enix' Rollenspiel Dragon Quest 11 - Streiter des Schicksals (im Test, Note: 9.0) erscheinen. Wobei das nur die halbe Wahrheit ist, denn unter dem griffigen Titel Dragon Quest 11 S - Streiter des Schicksals erschien bereits im September 2019 eine erweiterte Version des Spiels für die Nintendo Switch. Die im kommenden Dezember lauernde Fassung hingegen wird für PS4, Xbox und und den PC veröffentlicht. So oder so, falls ihr das JRPG bis jetzt nicht erlebt habt und neugierig seid, dann habt ihr die Chance, in einer kostenfreien Demo reinzuschnuppern. Diese steht ab sofort auf allen drei Release-Plattformen zur Verfügung. PC-Spieler müssen sich allerdings auf Steam beschränken, während das fertige Spiel auch im Epic Games Store erscheinen wird.

Die Demo umfasst bis zu zehn Stunden Spielzeit, die den Anfang des Hauptspiels darstellen. Natürlich werdet ihr auch einige neue Features der Definitive Edition ausprobieren können. So dürft ihr die Kampfbeschleunigung nutzen, könnt der englischen und japanischen Sprachausgabe sowie dem Orchester-Soundtrack lauschen und im Fotomodus hübsche Screenshots knipsen. Euren Spielfortschritt aus der Demo dürft ihr im Dezember auch mit in das Hauptspiel übernehmen.

Nachfolgend findet ihr noch einen Trailer, der euch heiß auf die Demo zu Dragon Quest 11 machen soll.