PM: The Life of a Microsoftie – Maxi kümmert sich um den Launch der neuen Xbox (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

In unserer Reihe The Life of a Microsoftie geben Mitarbeiter*innen einen persönlichen Einblick in ihren Alltag bei Microsoft, wie sie zum Unternehmen gekommen sind und was ihre Arbeit besonders macht.

Maxi Graeff arbeitet seit 2015 bei Microsoft und ist hierzulande eines der bekanntesten Gesichter von Xbox. Als Marketing Communications Manager konzipiert und koordiniert sie die Kommunikation zu allen Marketing-Aktivitäten für Xbox DACH – und kümmert sich damit auch um den Launch der Xbox Series X und Xbox Series S im deutschsprachigen Raum.

Vom Hobby zum Beruf: Mein Einstieg in die Gaming-Branche

Maxi auf der gamescomMeine Leidenschaft fürs Gaming begann als kleines Mädchen, als mir mein Vater meine erste Konsole geschenkt hat: Die Sega Game Gear. Über die Jahre ist meine Liebe für Videospiele immer weiter gewachsen, trotzdem habe ich nach meinem Abi nicht daran gedacht, eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich Gaming zu machen. Stattdessen habe ich mich für ein Public Relations Studium an der Macromedia in München entschieden. Während des Studiums habe ich dann aber schon versucht, mein Hobby mit dem Beruf zu verbinden und habe für Gaming Blogs geschrieben. Auch in meiner Bachelorarbeit habe ich mich mit Gaming und Videospielen beschäftigt.

Nach meinem Studium bin ich dann als Journalistin direkt in die Gaming-Branche eingestiegen und habe sieben Jahre lang in den Redaktionen von GameStar und GamePro gearbeitet. Ich habe das Schreiben geliebt, aber als ich 2015 auf eine Stellenausschreibung (Communications Manager*in XBOX) von Microsoft aufmerksam gemacht wurde, musste ich mich einfach bewerben. Zwar hatte ich – abgesehen von meinem Studium – kaum Erfahrungen in der PR vorzuweisen, aber als Journalistin kannte ich die „andere Seite“ gut – und wusste genau, wie man effizient mit Medien kommuniziert.

Als ich die Zusage dann bekommen habe, war ich unglaublich happy! Und das gute Gefühl blieb: An meinem ersten Tag wurde ich direkt mit einem Blumenstrauß begrüßt und alle Kolleg*innen waren extrem hilfsbereit und haben mir geholfen, mich schnell in meiner neuen Rolle einzufinden. Insgesamt habe ich die Presse-Kommunikation für Xbox drei Jahre lang geleitet und viel mit Influencern gearbeitet, Interviews betreut sowie Events zu unseren Spielen und Launches organisiert. 2018 hat sich dann eine neue Chance aufgetan, als wir ein*e Marketing Communications Manager*in für Xbox und Gaming gesucht haben – und weil ich zu dem Zeitpunkt offen für neue Herausforderungen war, habe ich die Stelle angenommen. Seitdem leite ich die Marketing Kommunikation für alle unsere Produkte, d.h. die Konsolen selbst, aber auch unsere Spiele und unsere Services wie den Xbox Game Pass, – und damit fallen auch alle Marketing-Aktivitäten rund um den Launch unserer neuen Konsolengeneration in meinen Bereich.

Die Community im Mittelpunkt

Als Marketing Communications Managerin koordiniere ich verschiedene Aktionen wie Mediakampagnen, Social Media-Aktivitäten, Projekte mit Influencern oder auch Events. Dafür spreche ich auch viel mit unseren Agenturen, die uns unterstützen. Viele Leute da draußen denken, dass ich den ganzen Tag zocke – dem ist (leider