PM: Players‘ Choice: Stimmt für das beste Spiel im Oktober ab (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich weiß, der PS5 Release steht direkt vor der Tür, aber lasst uns trotzdem auf den Monat Oktober schauen und herausfinden, welche PS4 Spiele euch am Besten gefallen, ja?

Der Oktober war vollgestopft mit tollen Games — wir sind mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time and Star Wars Squadrons stark gestartet, FIFA 21 kam dazu und Watch Dogs: Legion hat sich am Ende des Monats gezeigt. Außerdem gab es wundervolle Indie-Spiele wie Carto, Ikenfell und Ray’s the Dead. Jackbox Games haben ein neues Party Pack veröffentlicht, Amnesia: Rebirth lehrte uns das Fürchten, die zweite Episode von The Dark Pictures ging an den Start und … so viel mehr!

Wir lassen die Abstimmung bis zum Ende der Woche offen, also stimmt fleißig ab! Wir verkünden die Gewinner nächste Woche. Bis dann!

Wie funktioniert es? Am Ende eines jeden Monats öffnet PlayStation.Blog eine Umfrage, in der ihr für das beste neue Spiel stimmen könnt, das in dem Monat veröffentlicht wurde. Bald danach schließen wir die Umfragen, zählen alle Stimmen und geben den Gewinner auf dem PlayStation.Blog bekannt. Im PlayStation Store werden das ganze Jahr ein paar der besten Player’s Choice-Gewinner vorgestellt.

Was sind die Voting-Kriterien? Das liegt ganz an euch! Wenn ihr einem Freund in diesem Monat nur ein neues Spiel empfehlen könntet, welche wäre das? Gemäß unserer langen Tradition bei den Game of the Year-Awards qualifizieren sich Remaster oder neu veröffentlichte Spiele nicht. Ehrgeizige, größere Umbauten und Remakes wie Shadow of the Colossus und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy werden hingegen dazugezählt.

Wie werden die Nominierten ausgewählt? Die Redaktionsteams vom PlayStation.Blog und PlayStation Store erstellen eine Liste der bemerkenswertesten Veröffentlichungen dieses Monats für die Umfrage. Einsendungen werden berücksichtigt.