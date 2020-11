Spellforce Versus: Teil von Spellforce 3 wird Free-2-Play

PC

Publisher THQ Nordic meldete sich mit Neuigkeiten zum Echtzeitstrategie-Rollenspiel-Mix Spellforce 3. So erscheint am 3. November 2020 unter dem Namen Spellforce Versus eine kostenlose Version des Titels, allerdings ohne Kampagne. Am selben Tag erhält der Genre-Mix zudem nach Soul Harvest sein nunmehr zweites Standalone-Addon Fallen God, das eine eigenständige Story um die von Wilderern und Krankheit bedrohten Trolle erzählt und besagte Fraktion im Multiplayer einführt.

In Spellforce Versus führt ihr Menschen, Elfen oder Orks (wobei euch ein Volk zufällig und dauerhaft beim ersten Spielstart zugelost wird) im Skirmish gegen die KI oder im Ranked Multiplayer. Versus-Nutzer treffen in den Online-Matches auch auf Spieler des Hauptspiels und der beiden Standalone-Erweiterungen. Spellforce Versus soll keine Mikrotransaktionen oder Werbung enthalten. Wenn ihr jedoch alle sechs Völker aus Teil 3 samt beider Add-Ons spielen wollt, müsst ihr für ein Multiplayer-Upgrade-Pack 14,99 Euro zahlen. Die Kampagnen bleiben weiterhin den Käufern des jeweiligen Spellforce-Teils vorbehalten.

In seinem Test zu Spellforce 3 zum Release im Dezember 2017 vergab unser Autor Mick Schnelle aufgrund vieler Bugs und des dünnem Strategie-Anteils eine 5.0. Anfang 2020 sprach sich GG-Nutzer Sokar in seinem User-Artikel dafür aus, Spelforce 3 eine zweite Chance zu geben.