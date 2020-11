Ruined King: RPG in der Welt von League of Legends erscheint 2021

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Riot Games, Entwickler des Multiplayer-Shooters Valorant und dem MOBA League of Legends hat mit einem neuen Trailer den Erscheinungstermin für das Rollenspiel Ruined King - A League of Legends Story bekannt gegeben: Anfang 2021 fällt der Startschuss für das Abenteuer. Wie der Untertitel subtil andeutet, spielt Ruined King im selben Universum wie der MOBA-Riesenhit des Studios.

Ruined King entsteht nicht intern bei Riot Games, sondern bei Airship Syndicate, die bereits für THQ das Action-RPG Darksiders Genesis (im Test, Note 7.0) entwickelt haben. Im RPG bestreitet ihr mit den LoL-Champions Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pike, Ahri und Yasuo Rundenkämpfe, um auf den Schatteninseln dem Geheimnis eines tödlichen Nebels auf die Spur zu kommen. Ruined King - A League of Legends Story erscheint für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch sowie über Steam und den Epic Game Store auf PC.

Ruined King ist nicht das erste Spin-off von League of Legends. So erschien bereits das Sammelkartenspiel Legends of Runeterra und weitere Projekte sind in Arbeit, wie beispielsweise ein Prügelspiel und ein Jump and Run mit den etablierten Champions aus Riot Games Aushängetitel.