Vampire the Masquerade: Sharkmob kündigt Battle-Royale-Game an

Das schwedische Studio Sharkmob hat bekanntgegeben, an einem Battle-Royale-Spiel im Vampire the Masquerade-Universum zu arbeiten. In der Ankündigung wurden weder anvisierte Plattformen noch ein offizieller Name genannt. Bekannt ist nur, dass der Titel "in der letzten Hälfte" des nächsten Jahres erscheinen soll.

In letzter Zeit werden vermehrt Spiele rund um das Pen-and-Paper-Rollenspielsystem entwickelt oder sind, wie zum Beispiel das interaktive Spielbuch Vampire the Masquerade - Coteries of New York (zur Meinung von Rüdiger Steidle), bereits erschienen. Am sehnlichsten wird von den Spielern derzeit wohl das bereits mehrfach verschobene Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zur Preview) erwartet, die Fortsetzung des Action-RPGs aus dem Jahr 2004.

Sharkmob, ansässig in Malmö mit einem weiteren Standort in London, wurde 2017 von ehemaligen Angestellten der Spiele-Entwickler Massive Entertainment und IO Interactive gegründet. Eine Veröffentlichung hat das Studio noch nicht vorzuweisen. Neben dem Battle-Royale-Ableger von Vampire the Masquerade sind noch zwei weitere, unangekündigte Projekte in Arbeit.