CD Projekt Red CEO entschuldigt sich bei Cyberpunk-Team für Äußerungen über Crunch

Erst Dienstag wurde bekannt, dass CD Projekt Red sein Opus Magnum Cyberpunk 2077 aufgrund von Problemen mit der Current Gen-Version entgegen vorheriger Versprechungen um drei Wochen verschieben muss. Das sorgte insbesondere in Verbindung mit der vorherrschenden Crunch-Time für Diskussionen, zum Beispiel im aktuellen WoschCa.

Der Geschäftsführer des Studios, Adam Kiciński, bezeichnete die 6-Tage-Woche in einem Investor Call diese Woche zunächst als "nicht so schlimm", da nur Teile des Teams betroffen seien und die zusätzliche Entwicklungszeit den Angestellten mehr Raum gebe:

Es betrifft vor allem die Qualitätssicherung und Programmierer – aber es [die Crunch-Time] ist nicht so heftig; natürlich es ein wenig verlängert, aber wir haben die Rückmeldung vom Team, dass sie sich über die drei extra Wochen freuen, also sehen wir keine Gefahr was Crunch angeht.