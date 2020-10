PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 2. bis 6. November (Microsoft Xbox Wire)

XOne

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Willkommen beiNext Week on Xbox. Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald fürXbox Oneerhältlich sind! In der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Spiele für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich diese Woche erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

DIRT 5

Optimiert für Xbox Series X|S – Bereit für dieses packende Offroad-Rennspiel? Entwickelt von Codemasters erlebst Du in DIRT 5 die berühmtesten Rennstrecken der Welt. Werde zum Rennfahrer und setz Dich ans Steuer wahrer Rallye-Ikonen, riesiger Trucks oder echter GT-Legenden. Baue Deine Karriere auf, triff Stars und Sternchen, genieße den brandneuen Playgrounds Arena Creator Modus und teile Deinen Bildschirm, um mit bis zu vier Spielern um die Wette zu fahren. DIRT 5 ist definitiv die nächste Generation des Extremsports!

Autobahn Police Simulator 2

Begib Dich auf abwechslungsreiche, nach dem Zufallsprinzip ausgewählte, Einsätze wie hitzige Verfolgungsjagden, wichtige Eskorten, Unfallsicherungen oder Verkehrskontrollen. Schließt Du diese erfolgreich ab, steigst Du im Rang auf, baust Deine Station weiter aus und erhältst noch größere Aufträge.

Ord.

Freu Dich auf dieses einzigartige Text-Abenteuer, das mit seinem minimalistischen Einsatz von Worten, Bildern und Ton eine besondere Faszination ausstrahlt. Erlebe spannende Geschichten – und dafür brauchst Du nicht mehr als drei Worte! Die originelle Erzählweise in Kombination mit einem liebevollen Spieldesign sorgt gleichermaßen für herzliche Lacher wie mitfühlende Tränen.

Switch ‘N’ Shoot

Wagemutige Piloten, hergehört! Die Erde wird von Aliens angegriffen und nur Du kannst sie retten! Steuer einen der fortschrittlichen Sternenjäger mit nur einem Knopf – Switch ‘N’ Shoot eben! Mit jedem abgefeuerten Schuss änderst Du die Flugrichtung, das erfordert eine gute Koordination. Manövriere Dich durch die gegnerischen Reihen, schalte die Aliens aus und werde zum Retter der Erde!

Comanche

Xbox Game Pass – Hände an den Steuerknüppel, Pilot! Comanche herausfordernder Helikopter-Shooter, der in der nahen Zukunft spielt. Beweise einen kühlen Kopf, einen Sinn für Strategie und echtes Fingerspitzengefühl beim Fliegen Deiner Manöver. Stelle Dich entweder den Prüfungen der Einzelspieler-Kampagne oder beweise Dein Können in den explosiven Team-Battles des Multiplayer-Modus.

Grey Skies: A War of the Worlds Story

Xbox One X Enhanced – Die Marsianer kommen! Die Erde wird von einer Invasion bedroht und Du überlebst nur wenn Du Dich ungesehen in Sicherheit schleichst. Als Harper erlebst Du eine persönliche Geschichte inmitten des bedeutendsten Ereignisses in der Geschichte der Menschheit. Basierend auf dem großartigen Werk von H. G. Wells entdeckst Du die englische Landschaft und triff auf Black Smoke, Red Weed und die allmächtige Kampfmaschine und ihren Hitzestrahl!

Knights and Bikes

Xbox Game Pass – Sattel auf für ein Abenteuer voller Biking, Freundschaften, Frisbees und Schatzsuchen für ein bis zwei Spieler! Spiele als Nessa und Demelza und erkundet gemeinsam mit Eurer Hausgans Kapitän Honkers eine alte Insel. Begib Dich als Fahrradritter auf die Suche nach Schätzen sowie Abenteuern und entgehe dem Ende der Langeweile im Kinderzimmer!

YesterMorrow

Dieser zeitreisende 2D-Plattformer für Einzelspieler verbindet pure Action mit herausfordernden Rätsel-Elementen. Verfolge Yuis Rückkehr in die Vergangenheit, in der sie alle Hindernisse überwinden muss, um die in der Unendlichen Nacht gefangene Welt zu retten. Der Weg dorthin wird sie, und damit auch Dich, vor eine schwierige Wahl stellen: Für was wird sie sich entscheiden, wenn das Schicksal ihrer Welt und des Ordens der Zeithüter in ihren Händen liegt?

Crystal Ortha

Xbox Play Anywhere – Gemeinsam mit vier Verbündeten begibst Du Dich auf die Reise, um die sagenumwobene Mutterader des Kristalls zu finden. Denn die Zukunft liegt nun ganz allein in Euren Händen! In dunklen Kerkern gilt es, schwierige Rätsel zu lösen und mit Menschen aus aller Welt ins Gespräch zu kommen.

Dark Sauce

Dark Sauce ist ein abgedreht pixeliges Jump’n’Run, das alles bietet, was ein gutes Abenteuer braucht: Farbenfrohe 3D-Grafiken, herausfordernde Levels, unvergessliche NPCs, Dungeons, Drachen und wertvolle Beute. Überwinde die unzähligen Gegner, schnapp Dir das Gold und sei schneller als die gierigen Drachen!

Dead Dungeon

Dead Dungeon ist ein klassischer 2D-Plattformer mit abgedrehtem Chiptune-Soundtrack, der es in sich hat. Halte Deine Emotionen im Zaum, verliere nicht die Nerven und beweise einen kühlen Kopf, dann wirst Du siegen!

Memoranda

In Memoranda geht es ums Vergessen und was passiert, wenn man vergessen wird. Dieses atmosphärische Point and Click erzählt die Geschichte einer jungen Frau, der allmählich bewusstwird, dass sie ihren eigenen Namen vergisst. Die Frage ist nur: Verliert sie wirklich ihr Gedächtnis, oder gibt es eine andere Erklärung für dieses tragische Rätsel?

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Genieße das Gefühl ungebändigter Geschwindigkeit, während Du als Outlaw oder Cop rasante Verfolgungsjagden in den leistungsstärksten Sportwagen der Welt fährst. Die verbesserte Grafik, der plattformübergreifende Multiplayer-Modus und sämtliche Haupt-DLCs des Originalspiels machen dieses Game zu einem packenden, kompetitiven Rennerlebnis.

PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

Unterstütze die Mighty Pups auf ihrer superheroischen Mission, Adventure Bay zu retten. Schalte lustige Minispiele frei, rette Deine Freunde, spiele im Koop-Modus mit einem Freund und nutze die mächtigen Kräfte der Welpen, um die Stadt endlich wieder PAWsome zu machen!

Persephone

Xbox One X Enhanced – Persephone ist ein herausforderndes Rätselspiel, das sich um die Frage dreht: Was ist, wenn der Tod nicht das Ende, sondern der Schlüssel für die Lösung all Deiner Probleme ist? Puzzle Dich durch die komplexen Level der Unterwelt und finde genau den richtigen Moment, um zu sterben – denn nur so erreichst Du die nächste Ebene!

Red Rope: Don’t Fall Behind

Xbox One X Enhanced – Erkunde das mysteriöse Labyrinth und mache Dich mit seinen bizarren Bewohnern, Geheimnissen und Regeln vertraut. Behaupte Dich gegen Feinde, Fallen, wilde Bosse und löse spannende Rätsel. Aber vergiss niemals: Um dem Labyrinth zu entkommen, hast Du nur ein einziges Werkzeug – ein Seil, das alles zusammenhält.

Speed 3 Grand Prix

https://www.microsoft.com/de-de/p/speed-3-grand-prix/9n0bs1rm7pn1?activetab=pivot:overviewtab Begib Dich hinters Steuer und zeig allen, dass Du der beste Fahrer der Formel 1 bist! Wähle Deinen Rennwagen, behaupte Dich in rasanten Rennen überall auf der Welt und erklimme das Siegertreppchen, um Dir den begehrten Meisterschaftstitel zu holen. Doch auch Deine Konkurrenz schläft nicht! Also zeige ihnen, was einen echten Rennfahrer ausmacht und setze bei waghalsigen Überholmanövern alles auf eine Karte.