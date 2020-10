PM: Xbox Series X|S Launch: Sei mit dabei im Livestream am 9. und 10. November! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gaming verbindet uns miteinander – selbst in schwierigen Zeiten. Auch in einem turbulenten Jahr, das uns kontinuierlich herausfordert, erzählen uns Videospiele fantastische Geschichten, bereichern unser Leben und bringen uns auch über große Distanzen zueinander. Deshalb feiern wir gemeinsam mit Euch den Launch von Xbox Series X, dem Start in eine neue Konsolengeneration, die noch mehr fantastische Geschichten bereithält. Mach Dich bereit für ein fantastisches Event mit Livestreams, Gewinnspielen und spannende Einblicken hinter die Kulissen! Damit Du keinen der spaßigen Programmpunkte verpasst, haben wir hier eine Übersicht der Highlights für Dich:

Wir können den Start in die nächste Ära des Gaming gar nicht mehr abwarten und deshalb legen wir mit den Feierlichkeiten schon vor dem eigentlichen Launch-Datum los! In unserem Xbox Dream Stream am 9. November um 19 Uhr auf Facebook, Twitter, TikTok und YouTube stimmen wir uns gemeinsam mit einer spektakulären Party voller Highlights auf den unmittelbar bevorstehenden Konsolenstart ein!

Und es gibt noch mehr Grund zur Freude: Passend zu unserer Power Your Dreams-Kampagne möchten wir mehr über Deine Träume erfahren. Verrate uns Deinen Traum und reiche ihn bis zum 06.11.2020 auf unserer Microsite ein – unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir ein exklusives Xbox Series X Dream Bundle und zehn Xbox Game Pass-Codes für 12 Monate. Weitere Details erfährst Du hier. Der Gewinner wird anschließend feierlich in unserem großen Livestream am 9. November bekannt gegeben.

Am 10. November schließlich folgt der globale Launch-Livestream zu Xbox Series X|S, in dem wir mit Spielern aller Nationalitäten, Geschlechter, Gesellschaftsschichten, Generationen und verschiedenster Konsolen sowie Devices feiern und gemeinsam zocken. Schnapp Dir ein Device Deiner Wahl und spiele direkt aus Deinem Wohnzimmer heraus gemeinsam mit Team Xbox, Deinen Lieblingsentwicklern und unseren fantastischen Partnern.

Die große globale Gaming-Feier beginnt am Dienstag, den 10. November um 19 Uhr auf YouTube, Twitch und Facebook Gaming.

Sei dabei, genieße Let’s Plays unserer Content Creator, erlebe spannende Launch-Highlights und sammle gemeinsam mit uns, der Community und der Power des Gaming Spenden für großartige Projekte. Gemeinsam mit euch werden wir spielen und unsere Community so feiern, wie sie es verdient.

Die Euphorie beim Übergang in einer neue Konsolengeneration teilen auch unsere Freunde von Audi! Deshalb feiert Audi digital mit und bietet für alle Xbox Fans, die auch in der Nacht vom 10. auf den 11. November den Start von Xbox Series X miterleben möchten, die MQ! Gaming Night, die ganz im Zeichen von Xbox steht. Diese findet im Rahmen des MQ! Virtual Innovation Summits statt, beginnt am 10. November um 22:45 Uhr und geht bis in die frühen Morgenstunden des 11. Novembers. Lausche spannenden Talks und Interviews mit eSportlern und Microsoft-Verantwortlichen oder verfolge spannende Gaming-Livestreams auf Xbox zu Forza Horizon 4 und vielem mehr. Melde Dich hier zu dem spannenden Livestream an und werde Teil der MQ! Gaming Night!

Der 10. November markiert einen prägenden Moment, den Beginn einer neuen Generation des Gaming.

Viele der kommenden Innovationen wirst Du direkt selbst erleben – wie den unglaublichen Look und das Spielgefühl, das 120fps und schnellere Ladezeiten erzeugen, die neue Vielfalt einer riesigen Spielebibliothek oder die Freiheit des mobilen Zockens – dank der Power von Cloud Gaming. Wenn die Entwickler im Laufe des nächsten Jahrzehnts die Leistungsfähigkeit der neuen Xbox-Generation voll ausnutzen, wirst Du sehen, wie Videospiele Grenzen überwinden und ganz neue Maßstäbe setzen. Einzigartige, maßgeschneiderte Innovationen werden Xbox Series X und Xbox Series S auch unter dem Weihnachtsbaum extrem begehrt machen und wir arbeiten hart mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um so viele neue Konsolen für so viele Spieler wie möglich bereitzustellen.

Unser Ziel ist es, dass alle Spieler weltweit die Möglichkeit haben, gemeinsam mit Xbox in eine neue Generation des Gaming aufzubrechen. Deshalb werden wir uns auch in Zukunft darum bemühen, dass sich Inhalte und Konsolen, Cloud Gaming und Gaming PCs harmonisch gemeinsam weiterentwickeln und genau die Innovationen bringen, die unsere Community sich wünscht. Im Gaming gibt ein deutliches Zeichen für den Erfolg – nämlich dann, wenn immer mehr Spieler gemeinsam die Games zocken, die sie so sehr lieben.

Ich kann es gar nicht abwarten, den 10. November gemeinsam mit Euch zu feiern und zu sehen, was wir gemeinsam erreichen werden. Wir sehen uns auf Xbox!