PM: Wir präsentieren PS4™ Tournaments: Open Series – GamerBrother Edition (Sony Playstation Blog)

Bei der Open Series konnten schon immer fantastische Geldpreise gewonnen werden, aber im November werden die Einsätze noch einmal erhöht.

Die besten FIFA-Content-Creator stellen sich in diesem Monat dem Wettbewerb und ihr habt die Chance, sie in einem exklusiven „Special Edition“-Spiel herauszufordern.

GamerBrother ist derzeit einer der größten FIFA 21-Content-Creator der Welt, noch besser kann es nicht mehr werden.

Oder? Und ob!

GamerBrother führt seinen ganz eigenen Elite-Trupp talentierter Content-Creator ins Feld, um gegen euch im Zweikampf anzutreten. Es geht um viel Geld!

Ihr Ruf eilt ihnen voraus und die Fans stehen hinter ihnen – werdet ihr dem Druck standhalten?

Einfach wird es nicht, aber wer hier gewinnt, macht sich sofort einen Namen als FIFA-Wunderkind.

Die Teilnahme könnte einfacher nicht sein.

Alle Teilnehmer der FIFA 21 Open Series diesen November kommen für eine Einladung zu ihrem ganz eigenen „Special Edition“-Spiel gegen einen Content-Creator in Betracht. Das Preisgeld gewinnt dann, wer die besten Gaming-Skills hat.

Teilnehmen kann jeder, egal wie hoch oder niedrig euer Skill-Level ist.

Ihr habt nichts zu verlieren, aber die Chance, alles zu gewinnen.

Die Open Series – GamerBrother Edition steht allen qualifizierten Teilnehmern* aus Deutschland offen.

Die Anmeldung startet am 30. Oktober, die erste Qualifikationsrunde findet am Dienstag, 3. November, und am Mittwoch, 4. November, statt.

Teil der deutschen FIFA 21-Truppe sind:

Diese Content-Creator werden nicht müde, zu betonen, dass sie zu den besten Spielern gehören.

Aber sind das nur leere Worte? Wenn ihr beim Zuschauen jemals gedacht habt, dass ihr die doch mit links schlagen könnt, dann ist jetzt eure Zeit gekommen!

Besiegt ihr ein Trupp-Mitglied, gewinnt ihr 125 $, aber der Sieg über Trupp-Kapitän GamerBrother höchstselbst bringt euch 500 $ ein.

Wie bei jedem Turnier der Open Series gibt es auch Preise für bestimmte Platzierungen und die Teilnahme.

Dabei könnt ihr neben Geld auch exklusive Designs und Avatare einstreichen.

Wer groß abräumen will, sollte definitiv an der Open Series teilnehmen.

Nur wer an der wöchentlichen Qualifikation der Open Series im November teilnimmt, hat die Möglichkeit, in diesen „Special Edition“-Spielen anzutreten.

Sobald ihr an der Verlosung teilnehmt, könnte euch eine Einladung zu einem Spiel gegen ein Trupp-Mitglied für die nächste Woche erreichen.

Die Open Series selbst wird im Schweizer System ausgetragen. Überzeugt in vier Wettbewerbsrunden gegen gleichstarke Spieler, um ins monatliche Finale einzuziehen. Nur die 8 besten Spieler qualifizieren sich dafür. Gewinnt das monatliche Finale und eure Reise vom Amateur zum All-Star ist vollbracht.

An der Open Series kann jeder* teilnehmen. Sie ist der schnellste Weg, um eine ganze neue Welt an Preisgeldern und exklusiven FIFA 21-Belohnungen zu entdecken.

Worauf wartet ihr noch? Euer All-Star-Status ist nur wenige Siege entfernt.

* Es gelten Einschränkungen. Aktives PS Plus-Abonnement erforderlich. Teilnahmeberechtigt sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. UNGÜLTIG, WENN GESETZLICH VERBOTEN. Vollständige Teilnahmeregeln.