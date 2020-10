PM: ASSASSIN’S CREED VALHALLA - NEUER CGI-TRAILER IN KOLLABORATION MIT DDB PARIS VERÖFFENTLICHT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 30. Oktober 2020 – Ubisoft® veröffentlichte heute einen neuen CGI-Trailer zu Assassin's Creed® Valhalla, der in Kollaboration mit DDB Paris entstanden ist. Eivor, der sich dauerhaft in den Königreichen Englands niederlassen will, weiß, dass man keine zweite Chance bekommt, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen. Kriege werden wüten, Königreiche werden fallen – das ist die Zeit der Wikinger.

Der Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Die AT-Version gibt es hier zu sehen.

Assassin’s Creed Valhalla erzählt die epische Geschichte von Eivor, einem gefürchteten Wikingerkrieger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Assassin'sCreedValhallawird am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, XboxOne, PlayStation®4, dem Epic Games Store und Ubisoft Store auf Windows PC sowie auf UPLAY+**, dem Abo-Servicevon Ubisoft,sowiefür Stadiaveröffentlicht. Assassin'sCreedValhallawird auf PlayStation®5 zeitgleich mit der Markteinführung der Konsole ab 12.November 2020erscheinen. ***

About Assassin’s Creed

Since it first launched in 2007, the Assassin’s Creed series has sold more than 140 million games worldwide. The franchise is now established as one of the best-selling series in video game history. Recognized for having some of the richest, most engrossing storytelling in the industry, Assassin’s Creed transcends video games, branching out into numerous other entertainment media.

**14,99€ pro Monat. Kann jederzeit gekündigt werden. Die Gold- und Ultimate Editionen werden im Rahmen eines UPLAY+ Abonnements erhältlich sein.

***Spieler, die Assassin's Creed Valhalla auf Xbox One oder PlayStation®4 erwerben, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die nächste Generation (Xbox Series X, Xbox Series S oder PlayStation®5) aufrüsten. Assassin's Creed Valhalla nutzt die Smart Delivery-Technologie - kaufen Sie das Spiel einmal und spielen Sie es entweder auf der Xbox One, der Xbox Serie X, oder Xbox Series S, wenn sowohl die Konsole als auch diese Version von Assassin's Creed Valhalla verfügbar sind. Assassin's Creed Valhalla PlayStation®4 auf Blu-Ray™ bietet Zugriff auf die entsprechende Digital-Version für PlayStation®5 ohne zusätzliche Kosten, sofern verfügbar. Erfordert eine PlayStation®5 oder eine PlayStation®5 Digital Edition, die Spiel-Disc (falls sie auf Blu-Ray™ erworben wurde) muss zum Abspielen im PlayStation®5 Laufwerk eingelegt bleiben, eine PlayStation® Network-Registrierung, zusätzlichen Speicherplatz und eine Breitband-Internetverbindung. Es können Gebühren für dieBandbreitennutzung anfallen.

