PM: Praey for the Gods erscheint Anfang 2021 auf PS5 und PS4 (Sony Playstation Blog)

Hi, Ich bin Brian Parnell, Director bei No Matter Studios. Ich darf euch heute verkünden, das Praey for the Gods für PS4 und PS5 im ersten Quartal 2021 erscheint.

No Matter Studios ist ein kleines Studio, bestehend aus drei Entwicklern. Praey for the Gods ist ein Crowdfunding-Spiel, dass seit 2016 entwickelt wird. Seitdem haben Chien und ich rund um die Uhr gearbeitet, um das Spiel für einen a v1.0 Launch mit neuen Boss-Inhalten auf PS4 vorzubereiten.

Als kleines dreiköpfiges Team konzentrierte sich Chien bereits auf PS4 und hatte über Monaten hinweg eine Reihe von Optimierungen implementiert, die uns auf PS4 mit soliden 30 fps beglückten. Es sieht toll auf PS4 aus und läuft gut, aber auf PlayStation 5 ist das Spiel der Wahnsinn. 60fps, maximale Grafikeinstellungen, Schattendarstellungen, High Resolution Texturen machen es einfach nur unglaublich. Die Ladezeiten sind viel kürzer – es läuft traumhaft auf PS5

Als nächstes haben wir über DualSense nachgedacht. Wir haben ein paar Demos von Sony gespielt und gesehen, wie immersiv es sein könnte. Wir waren begeistert; DualSense ist fantastisch. Das Gefühl, dass wie sich der Bogen spannt und der Widerstand mit den adaptiven Auslösern des Controllers übereinstimmt, ist so viszeral. Ihr könnt fühlen, wie eure Füße durch tiefen Schnee knirschen, wie sich das Segeltuch beim Springen öffnet oder wie der Wind weht – all diese Stöße spürt ihr in den Händen, während ihr euren Charakter kontrolliert. Es ist so befriedigend und unglaublich immersiv. Es erweckt so viele Details der Welt zum Leben und macht Interaktionen umso überzeugender. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem DualSense-Controller und werden ihn weiter optimieren, während wir das Spiel für den Launch immer weiter verbessern.

Wir wollen, dass jeder wenn möglich die PS5-Version von Praey for the Gods spielen kann, deshalb wird es ein kostenloses Upgrade von PS4 auf PS5 geben. Das bedeutet, dass ihr es auf PS4 kaufen könnt und wenn ihr euch eine PS5 schnappt, wird das Spiel automatisch zur PS5-Version.

Wir sind in den letzten Zügen der Entwicklung und fokussieren uns auf die PS5-Version, damit sie so gut wird wie nur möglich. Wir freuen uns darauf, wenn ihr alle bald die v1.0 Version von Praey for the Gods spielt, wenn es im ersten Quartal 2021 auf PS4 und PS5 erscheint.