PM: F1 2020, Injustice 2 und Rage 2 sind eure PS Now-Spiele im November (Sony Playstation Blog)

PS Now-Spieler: Macht euch bereit für einen actiongeladenen Monat! Euch stehen ab Dienstag, dem 3. November eine neue Reihe von Angeboten für die PS4 zur Verfügung. Eure größte Herausforderung wird die Entscheidung sein, was ihr zuerst spielen möchtet. Wollt ihr in Injustice 2 eure Muskeln zeigen und mit den am besten kostümierten Helden von DC kämpfen? Wollt ihr zu Fuß und hinterm Steuer in Rage 2 Chaos in einem apokalyptischen Ödland verbreiten? Oder widmet ihr euch der Perfektionierung eurer Ideallinien und Performance im Wettkampf in F1 2020? Oder möchtet ihr lieber die Welt in Meine Zeit in Portia retten und gleich völlig neu gestalten?

Und denkt dran: Ihr könnt das atemberaubende Spiele-Lineup von PS Now auch auf PS5 genießen, wenn die Konsole im November* erscheint.

Lasst uns doch mal einen genaueren Blick auf jedes dieser Spiele werfen:

Das britische Rennstudio Codemasters begibt sich mit einer umfangreichen Auswahl an neuen Spielmodi, angeführt vom immersiven MyTeam, wieder zurück auf die Formel-1®-Rennstrecke. Erstellt eure eigenen F1® Team-Fahrer, Teammitglieder, Motorenlieferanten und vieles andere mehr und tretet anschließend aufs Gas, um im Wettkampf als Sieger hervorzugehen. Split-Screen-Rennen eigenen sich perfekt für wettbewerbsliebende Haushalte, während Online-Rennen für Fans auf der ganzen Welt geeignet sind.

Der Entwickler von Mortal Kombat NetherRealm Studios bringt sein kämpferisches Know-how in dieser überwältigenden Fortsetzung seiner Fighter-Reihe zurück ins DC-Universum. Werft euch die Capes von Comic-Ikonen wie Batman, Aquaman und anderen überlebensgroßen Charakteren über, während diese in neuen Umgebungen von epischem Ausmaß um die Vorherrschaft kämpfen. Über das Gear-System könnt ihr den Look und die Kampfstrategie eurer gewählten Helden gestalten und sie mit charakterspezifischer Ausrüstung kampfbereit machen. .

Rage 2 kombiniert id Softwares Händchen für hervorragende Ego-Shooter mit dem Talent von Avalanche Studios für offene Welten und lädt euch ein, irrwitzige Fahrzeugkämpfe, superstarke verrückte Begegnungen und eine offene Welt voll purem Chaos zu erleben. Schlagt euch durch ein gnadenloses Ödland und nehmt es mit sadistischen Banden auf, um anpassbare Waffen und zerstörerische Nanotrite-Kräfte zu finden, mit denen ihr die unterdrückerische Herrschaft der Authority ein für alle Mal zerschlagen könnt.

Verbringt eure Zeit als Abenteurer, Farmer oder Ingenieur in diesem hinreißenden Simulationsspiel in einer bezaubernden postapokalyptischen Umgebung. Verhelft der vernachlässigten Werkstatt eures Vaters wieder zum alten Glanz, indem ihr Aufträge erfüllt, Getreide anbaut und Tiere züchtet. Braucht ihr eine Pause beim Basteln? Freundet euch mit den skurrilen Einwohnern von Portia an und nehmt an den vielen Minispielen in der Stadt Teil oder erkundet und kämpft euch durch uralte Ruinen und Kerker.

Ab Dienstag, dem 3. November auch bei PS Now:

Kingdom Come: Deliverance**

Warhammer: Vermintide 2

*Die PS5-Konsole erscheint in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea am 12. November und am 19. November inallen anderen Ländern (Verfügbarkeit in jedem Land vorbehaltlich der örtlichen Importbestimmungen). Das Erscheinungsdatum für PS5 für China ist noch unklar und wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

**Kingdom Come: Deliverance ist bis 3. Mai 2021 auf PS Now verfügbar.