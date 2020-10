PM: WATCH DOGS: LEGION TRAILER STELLT GRONKH ALS SPRECHER DES BÖSEWICHTS NIGEL CASS VOR (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 29. Oktober 2020 – Ubisoft veröffentlichte heute einen Trailer, der einen kleinen Einblick in die Sprachaufnahmen von Gronkh als Gegenspieler Nigel Cass gewährt. Als einer der Gegner von Dedsec im Kampf um London stellt der Anführer der privaten Sicherheitsarmee Albion ein sehr großes Risiko dar und wird die Stadt und seine Macht nicht kampflos aufgeben. Das Video zu den Aufnahmen kann unter folgendem Link gefunden werden:

InWatch Dogs: Legionerlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllten die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hatte. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften.

Weitere Informationen zuWatch Dogs: Legiongibt es unter:watchdogs.com, und unter #watchdogslegion. ABOUT WATCH DOGS Watch Dogs launched in 2014 as the video game industry’s best-selling new IP at launch. To-date, the award-winning franchise has sold more than 40 million games worldwide. The hacker series extends to other entertainment media, including books and comics. The next opus in the franchise, Watch Dogs: Legion, will release on October 29, 2020.