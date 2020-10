PM: WATCH DOGS: LEGION AB SOFORT ERHÄLTLICH (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Watch Dogs Legion ab 58,19 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 29. Oktober 2020 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Watch Dogs®: Legion ab sofort weltweit auf Xbox One, PlayStation®4, auf Windows PC, im Epic Game Store und Ubisoft Store, Stadia und Ubisoft+*, dem Abonnement-Service von Ubisoft, erhältlich ist. Watch Dogs: Legion erscheint ebenfalls auf Xbox Series X/S am 10. November und als digitale Version auf PlayStation®5 am 12. November bei Veröffentlichung der Konsole. Die physische Version für PlayStation®5 ist ab dem 24. November erhältlich. Der Accolades-Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Entwickelt mit einem Konzept für die nächste Generation, führt Watch Dogs: Legion das „Play as Anyone“-Feature ein, eine Gameplay-Innovation von Ubisoft Toronto**. Dank „Play as Anyone“ stehen den Spielern sämtliche Einwohner von London zur Verfügung, aus denen sie ihr Team an Widerstandskämpfern zusammenstellen können. Jede einzelne Person in dieser offenen Welt kann rekrutiert und gespielt werden. Jede besitzt eine einzigartige Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und spezifische Fähigkeiten. Watch Dogs: Legion wird hardwarebeschleunigtes Direct X Ray Tracing auf der Xbox Series X unterstützen und vollen Ray Tracing Support auf PCs mit Nvidia RTX-Karten bieten. Watch Dogs: Legion bringt damit Echtzeit-Ray-Tracing-Reflektionen auf die Straßen von London. Spieler, die Watch Dogs: Legion auf PlayStation®4 oder Xbox One kaufen, können das Spiel kostenlos auf die Version für die Folgegeneration (PlayStation®5 oder Xbox Series X) übertragen***. Zudem bleibt dank des Ökosystems von Ubisoft Connect der Spielstand erhalten. In Watch Dogs: Legion erlebt London seinen Untergang. Inmitten der wachsenden Unruhe im rastlosen London hat ein mysteriöser Gegner namens Zero-Day den geheimen Untergrundwiderstand DedSec für koordinierte Bombenanschläge in der gesamten Stadt verantwortlich gemacht. Daraufhin ergriffen kriminelle Opportunisten aus jeder dunklen Ecke Londons die Macht und füllen die Lücke, die eine zerfallene Regierung hinterlassen hat. Als Mitglied von DedSec werden Spieler gegen kriminelle Opportunisten antreten: Sadisten, Söldner, Cyberkriminelle und viele mehr. Daher müssen sie für eine Vielzahl an Situationen gewappnet sein. Spieler müssen neue Mitglieder für ihren DedSec-Widerstand rekrutieren, um es mit diesen kriminellen Opportunisten aufzunehmen, London zu befreien und das Geheimnis hinter Zero-Day zu lüften. Spieler, die den Season Pass von Watch Dogs: Legion erworben haben, erhalten Zugang zu Watch Dogs: Legion – Blutlinie, eine zusätzliche Story mit Aiden Pearce, dem Protagonisten aus dem ersten Watch Dogs-Spiel und Wrench aus Watch Dogs 2, der komplett im Singleplayer und im Online-Modus spielbar sein wird. Zudem wird Darcy vorgestellt, ein Mitglied des Ordens der Assassinen, dank des Cross-Over mit Assassin’s Creed®. Mina, ein Opfer von transhumanistischen Experimenten kann andere Menschen mit ihren Gedanken kontrollieren und wird ebenfalls in Watch Dogs: Legion vorgestellt. Neben den einzigartigen spielbaren Charakteren und der Storyerweiterung, Watch Dogs: Legion – Blutlinie, bietet der Season Pass zusätzliche DedSec-Missionen, die Complete Edition von Watch Dogs von 2014**** und vieles mehr. Der Season Pass von Watch Dogs: Legion kann als Teil der Gold-, Ultimate- und Collector Edition erworben werden. Der Online-Multiplayer-Modus von Watch Dogs: Legion ist ab dem 3. Dezember als Teil eines kostenlosen Updates für alle Spieler erhältlich. Watch Dogs: Legion hat einen umfassenden Post-Launch Plan, der frische Inhalte für den Singleplayer bringen und Online-Multiplayer-Modi einführen wird. Watch Dogs: Legion besitzt eine riesige Auswahl an Optionen, von komplett anpassbarer Steuerung bis hin zu Audio-Untertiteln. Die komplette Liste der Anpassungseinstellungen gibt es hier: www.ubisoft.com/watch-dogs/legion Ubisoft Connect verfolgt das Ziel, mit Freunden in Kontakt treten zu können oder an Spielveranstaltungen und Aktivitäten teilzunehmen. Aus diesem Grund bringt Watch Dogs: Legion ebenfalls aufregende, zeitlich begrenzte Community-Herausforderungen und bietet den Spielern ein Cross-Game-System, mit dem Spieler eine unbegrenzte Anzahl an Units verdienen und diese für einzigartige Belohnungen wie Waffen, Outfits und Zubehör ausgeben können.

ABOUT WATCH DOGS Watch Dogs launched in 2014 as the video game industry’s best-selling new IP at launch. To-date, the award-winning franchise has sold more than 40 million games worldwide. The hacker series extends to other entertainment media, including books and comics. The next opus in the franchise, Watch Dogs: Legion, will release on October 29, 2020.