Far Cry 6: Release in das Geschäftsjahr 2021/2022 verschoben [Update]

Update vom 30.10.2020

In einer Telefonkonferenz mit Investoren hat Ubisoft präzisiert, dass Far Cry 6 und Rainbow Six Quarantine in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021/2022 erscheinen sollen, also zwischen dem 1. April 2021 und dem 30. September 2021.

Ursprüngliche Nachricht vom 29.10.2020

Eher beiläufig hat Ubisoft im Rahmen der Veröffentlichung seines Berichts für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020/2021 mitgeteilt, dass die Veröffentlichung von Far Cry 6 verschoben wird. Ursprünglich sollte der neueste Teil der Far Cry-Reihe am 18. Februar 2021 für PC, Stadia, Current- und Next-Gen-Konsolen mit Ausnahme der Switch in den Handel kommen. Dieser konkrete Termin wurde nun fallen gelassen, der Release ist nur noch allgemein für das Geschäftsjahr 2021/2022 vorgesehen, welches am 1. April 2021 beginnt und am 31. März 2022 endet. Begründet wird die Verschiebung eher allgemein mit den Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie, wodurch unter anderem ein Großteil der Entwickler von zu Hause aus arbeiten muss.

Ebenfalls erst im nächsten Geschäftsjahr erscheinen wird Rainbow Six Quarantine. Vorgestellt worden ist der Koop-Taktik-Shooter bereits auf der E3 2019, mit seiner Veröffentlichung rechnete Ubisoft ursprünglich spätestens im ersten Quartal 2020.