Far Cry 6: Release in das Geschäftsjahr 2021/2022 verschoben

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Far Cry 6 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 6 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Eher beiläufig hat Ubisoft im Rahmen der Veröffentlichung seines Berichts für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2020/2021 mitgeteilt, dass die Veröffentlichung von Far Cry 6 verschoben wird. Ursprünglich sollte der neueste Teil der Far Cry-Reihe am 18. Februar 2021 für PC, Stadia, Current- und Next-Gen-Konsolen mit Ausnahme der Switch in den Handel kommen. Dieser konkrete Termin wurde nun fallen gelassen, der Release ist nur noch allgemein für das Geschäftsjahr 2021/2022 vorgesehen, welches am 1. April 2021 beginnt und am 31. März 2022 endet. Begründet wird die Verschiebung eher allgemein mit den Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie, wodurch unter anderem ein Großteil der Entwickler von zu Hause aus arbeiten muss.

Ebenfalls erst im nächsten Geschäftsjahr erscheinen wird Rainbow Six Quarantine. Vorgestellt worden ist der Koop-Taktik-Shooter bereits auf der E3 2019, mit seiner Veröffentlichung rechnete Ubisoft ursprünglich spätestens im ersten Quartal 2020.