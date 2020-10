PM: Gameplay-Demo mit mehreren Stunden Umfang: Taktik-Rollenspiel The Last Spell ruft heute bei Steam zur Verteidigung gegen wilde Monsterhorden auf (Cosmocover)

PC Switch MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Gameplay-Demo mit mehreren Stunden Umfang: Taktik-Rollenspiel The Last Spell ruft heute bei Steam zur Verteidigung gegen wilde Monsterhorden auf

– Neuer Trailer zeigt Krieger, die die Menschheit in glorreichen rundenbasierten Kämpfen verteidigen –

PARIS – 29. Oktober 2020 – Publisher The Arcade Crew und Entwickler CCCP veröffentlichten heute eine neue mehrstündige Prolog-Demo zu The Last Spell via Steam. Außerdem gibt es einen neuen Trailer zu den Kämpfen im Arcade-Rhythmus – der die Rettung der Menschheit durch taktische RPG-Kämpfe gepaart mit Roguelike-Elementen, zeigt. Strateginnen und Strategen werden aufgefordert, eine tapfere Verteidigung gegen einen bestialischen Angriff von unvorstellbarem Ausmaß zu führen, indem sie die Demo hier herunterladen.

Der Prolog von The Last Spell fordert Spielerinnen und Spieler auf, ihren Zufluchtsort fünf Tage lang (ca. 2-3 Stunden Spielzeit) durch defensive Vorbereitungen und packende Kämpfe zu einer sicheren Festung werden zu lassen. Ihr werdet verbesserte Effekte, Verletzungsmanagement und neue defensive Möglichkeiten in eure listigen Pläne einbauen müssen, um eine nicht endende Welle von Monstern abzuwehren, die aus dem giftigen Nebel auftauchen.

Diejenigen, denen die Verteidigung des letzten Zufluchtsortes der Welt anvertraut wurde, müssen die Gebäude und Außenmauern ihrer Festungen verbessern und gleichzeitig eine Gruppe heldenhafter Krieger anführen, um den scheinbar sicheren Untergang abzuwehren. Verschafft euch einen Eindruck von den herausfordernden Entscheidungen und befriedigenden Kämpfen gegen beunruhigende Kräfte, die vor euch liegen, indem ihr euch hier den neuen Trailer von The Last Spell anseht:

Die rundenbasierte Action von The Last Spell setzt auf clevere Moves – wodurch taktische Tiefe in das Einheiten-Management einfließt und Vorteile in dynamischen Kämpfe erlangt werden können. Prozedural generierte Reihen von Gegnern und zufällige Verstecke von Ausrüstungsgegenständen fordern euch jedes Mal aufs Neue heraus, euch an unvorhersehbare Szenarien anzupassen, und bringen euch dazu, mit jeder Runde neue Fähigkeiten und Strategien zu erlernen. Das Überleben des brutalen (aber stets fairen) Angriffs von The Last Spell wirkt wie ein Wunder – aber mit gewitzten Spielern und Spielerinnen, kann der letzte Hafen der Menschheit weiter bestehen!

Noch mehr Infos und Neuigkeiten zu The Last Spell gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, auf CCCP’s Discord – oder auf Twitter, wo man @TheArcadeCrew und @deadingames folgen kann.

Über The Arcade Crew The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung fantastischer Originalspiele mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt aufnehmen – außerdem ist der Entwickler als @thearcadecrew auf Twitter.

Über CCCP Das 2005 gegründete CCCP ist ein französisches Studio mit fast 20 Entwicklern, die eine Leidenschaft für erstklassige Rollen- und Managementspiele verbindet. Als Entwickler von Original-IPs, darunter das rasante taktische RPG The Last Spell und der gefeierte Survival-Management-Simulator Dead in Vinland, sowie von Vertragsarbeiten hat es sich CCCP zum Ziel gesetzt, tiefe, herausfordernde Einzelspieler-Erlebnisse zu schaffen, die eine Fülle von Inhalten mit einem befriedigendem Erfolgserlebnis verbinden.