PM: Warhammer: Chaosbane ist zum Start der Next-Gen-Konsolen erhältlich (Bigben Interactive)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

NACON und Eko Software kündigen an, dass Warhammer: Chaosbane in der Slayer Edition für die kommende Konsolengeneration erhältlich sein wird. Als erstes für Xbox Series X|S und PlayStation®5 erhältliches Hack & Slash-Spiel ist diese Edition die bisher umfassendste des Spiels – mit allen zwölf DLC-Paketen, allen Updates, einschließlich Keela und dem Tower of Chaos und 4K-Grafik mit 60 FPS.

Ein neuer Charakter, Jurgen Haider der Hexenjäger sowie weitere Inhalte werden ab Mitte November als DLC für die aktuellen Konsolen, PC und später im November, im Zuge der Slayer Edition für die kommende Konsolengeneration, im Handel erhältlich sein.

Gekleidet mit dem Hut und langen Mantel seines Ordens ist der Hexenjäger mit zwei Waffen ausgerüstet, die ihn zu einem ausgezeichneten Kämpfer machen: sein Schwert für den Nahkampf und auf Distanz die Pistole. Er wandelt auf den Wegen der Alten Welt, um sie vom Chaos zu befreien. Dieser Inquisitor zieht seine Stärke direkt aus seinem Glauben an Sigmar, und wenn er Ketzerei und Chaos tilgt, die er entlarvt, wird er Richter und Henker zugleich.

Neben der Einführung dieses neuen Charakters gibt es zudem einen kostenlosen Patch, der Verbesserungen für neue Spieler und Fans der ersten Stunde des Spiels im Gepäck hat. Die beiden Knotenpunkte von Akt 1 und Akt 2 wurden erweitert. Der Bereich um das Lager von Akt 2 wurde zudem durch neue Gegner aufgewertet. Es gibt auch einen zusätzlichen Bereich – den Friedhof – der eine neue Umgebung und ein größeres Bestiarium bietet. Hierzu zählen neue Gegner wie Dämonenprinzen, Krieger des Khorne (beritten und zu Fuß), ein Chaoskrieger und neue Sektierer.

Der Hexenjäger-Charakter ist auf den neuen Konsolen als Teil der Slayer Edition und auf den aktuellen Konsolen als DLC erhältlich. Der Patch mit den aufgewerteten Umgebungen, dem neuen Bereich und dem erweiterten Bestiarium ist für jeden auf allen Plattformen kostenlos.

Der erste Hack & Slash-Titel in der Welt der Warhammer Fantasy-Gefechte, Warhammer: Chaosbane, versetzt die Spieler ins Herz der Alten Welt, einen Kontinent, der vom Großen Krieg gegen das Chaos gezeichnet ist – dem blutigen Konflikt, der das Reich der Menschen verwüstete. Die Spieler verkörpern einen Menschen, einen Hochelfen, eine Waldelfe oder einen Zwerg und erkunden bekannte Schauplätze des Warhammer Fantasy Battles-Universums, das bereits Millionen Fans auf der ganzen Welt fesselt.

Warhammer: Chaosbane ist für PC auf Steam, Xbox One und PlayStation®4 erhältlich.

Der neue Charakter und der Patch mit neuen Inhalten werden ab 10. November für diese Plattformen erhältlich sein.

Der neue Charakter und der Patch mit neuen Inhalten sind zudem Teil der Slayer Edition vonWarhammer: Chaosbane, die später im November für Xbox Series X|S, PC und PlayStation®5 im Handel erhältlich sein wird.