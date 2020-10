PM: Neues Demon´s Souls Gameplay zeigt Bosse, Gebiete und mehr (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es war uns eine Ehre, an einem so legendären und beliebten Spiel wie Demon‘s Souls zu arbeiten. Wir können absolut nachvollziehen, wie viel es euch bedeutet, weil es uns nicht anders geht. Und deshalb präsentieren wir euch mit großer Vorfreude (und ein wenig Nervosität) unseren neuesten Gameplay-Trailer.

Dieser zweite Blick in die beängstigende Welt von Boletaria führt uns in das Ödland von Steinfang, eines der fünf verschiedenen Reiche in Demon‘s Souls. Hier, tief unten im Boden, graben verfluchte Bergarbeiter fieberhaft nach den Knochen uralter Drachen. Gewaltige Höhlen aus geschmolzener Lava halten die Waffenschmieden von Steinfang stets in Betrieb und das Dröhnen der Hammerschläge auf den Ambossen verklingt nie.

Während unser erster Trailer gezeigt hat, dass zu Beginn des Spiels Schwert und Schild ausreichen mögen, birgt Steinfang weitaus größere Gefahren. In diesen engen Tunneln und geschmolzenen Höhlen ist sogar die Umwelt euer Feind. Ihr werdet euch der Situation anpassen müssen und ein Verständnis dafür entwickeln, wann ihr aus der Nähe angreifen und wann ihr euren Gegner lieber aus der Ferne bestrafen solltet. Aber auch Können und Reaktionsfähigkeit haben ihre Grenzen. Eine ordentliche Ausrüstung und gute Vorbereitung können den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Und vergesst nicht: Wie es auch ausgehen mag, jeder Tod hat seinen Grund und versüßt euch das Erfolgserlebnis, wenn ihr euch am Ende eurer Reise den Titel „Dämonentöter“ verdient habt.

Treue Fans erinnern sich bestimmt an die Schrecken der Panzerspinne und des Flammenschleichers, die lauernd die Tollkühnen in Steinfang erwarten. Wir haben diese angsteinflößenden Kämpfe für PS5 mit viel Liebe neu erschaffen und ihr könnt euch sicher sein, dass eure Erinnerungen geweckt werden. Jede Glut und jeder Funken, jeder einzelne Schlag gegen eure Schilde und auch jeder wilde Kampfschrei – genau wie ihr sie im Kopf behalten habt.

Und das Warten hat fast ein Ende. Erlebt mit uns zusammen ab der Veröffentlichung am 12. November die unglaubliche Welt von Demon‘s Souls.