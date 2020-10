PM: Sea of Thieves-Update: Jede Menge Gruselspaß in Fate of the Damned (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Sea of Thieves bricht eine besonders dunkle Nacht herein und schaurige Kürbisse tauchen an den ungewöhnlichsten Orten auf. Die gruseligste Zeit des Jahres ist auf den Weltmeeren angebrochen und das feiern wir mit dem monatlichen kostenlosen Update Fate of Flames, das Du ab dem 28. September auf Xbox One, Windows 10 PC, Steam und im Xbox Game Pass spielst.

In diesem Jahr sehen sich die tapferen Piraten mit den Schatten der Flamme konfrontiert – besonders trickreiche Skelette, die normalerweise nur im Fort der Verdammten zu finden sind. Gemeinsam mit den Bilgenratten enthüllst Du das Rätsel um das Auftauchen der neuen Feinde. Jede Woche kommst Du Deinem Ziel ein Stück näher, während Du in den verschiedensten Regionen der Meere nach Antworten suchst.

In der Zeit des Fate of the Damned-Events ist niemand sicher, denn überall auf den Weltmeeren und Inseln tauchen neue, ungewöhnliche Gefahren auf.

Vor Beginn Deines neuen Abenteuers erhältst Du eine mysteriöse Nachricht. Sprich Larinna vor der Taverne auf die Botschaft an und erfahre, welche Region diese Woche von den neuen Schrecken heimgesucht wird. Da es auch konkurrierende Piraten in diese Regionen zieht, ist eine sorgfältige Planung des Abenteuers das A und O für Dich und Deine Crew.

Larinna bietet außerdem kostenlose Kaperfahrten an, die Dich auf die Suche nach verschwundenen Crewmitgliedern der Bilgenratten schickt. Auf eben diesen Kaperfahrten wirst Du das nötige Wissen und die nötigen Werkzeuge erlangen, um das besondere Licht zu finden, das die Schatten der Verdammten besiegen kann. Vom Fährmann auf der Fähre der Verdammten erfährst Du außerdem weitere wertvolle Tipps, wie Du Dich gegen die mächtigen Skelette schützt.

Tapfere Freibeuter, die anlässlich des traditionellen Fests der Verdammten die einfallenden Gegner in die Flucht schlagen oder Flammen des Schicksals sammeln, werden im Rahmen des Fate of the Damned-Events für ihre Mühen reichlich belohnt. Schalte im Laufe des Events neue Challenges frei, die frische, individuelle Herausforderungen und Ziele bereithalten.

Je mehr Ziele Du erfüllst, desto mehr Belohnungen werden verfügbar – inklusive der mächtigen Seelenflammen-Waffen und -Laternen. Piratenlegenden, die darüber hinaus alle Challenges erfolgreich abschließen, erhalten das exklusive Soulflame-Crewset, das ab sofort allen zu Verfügung steht, die auf dem Schiff mitgesegelt sind.

Letztes Jahr fanden zum Fort of the Damned-Update Skelettaffen und Skelettpapageien ihren Weg auf den Piratenbasar. Dieses Jahr folgen ihnen Skelettkatzen und Skeletthunde auf der Suche nach einem liebevollen neuen Besitzer, der ihre schaurig süßen Eigenheiten zu schätzen weiß. Diese neuen Begleiter sind genauso treu wie ihre lebenden Verwandten – und sie hinterlassen garantiert keine lästigen Haare auf dem Sofa!

In anderen Ecken des Piratenbasars findest Du das Seelenflammen-Schiffsset, das die dunkle See mit einem ätherischen, schicksalshaften Strahlen erhellt. Falls Du doch lieber im Fackelschein echten Feuers segelst, sichere Dir den kostenlosen Laternentanz-Emote, der auch die dunkelsten Augenblicke an Deck erhellt. Apropos Emote: Dank einem weiteren neuen Emote lehrst Du als närrischer Skelettarm andere Freibeuter das Fürchten. Wem das noch immer nicht genug Nervenkitzel ist, der findet auf dem Basar außerdem neue furchterregende Gesichtsbemalungen und vieles mehr.

Für weitere Informationen zum Fate of the Damned-Update, inklusive der vollständigen Release Notes, besuche die offizielle Sea of Thieves Website. Das Update ist für alle Spieler kostenlos verfügbar, die Sea of Thieves im Xbox Game Pass spielen oder es für Xbox One, Windows 10 PC oder via Steam erworben haben. Installiere einfach das jüngste Sea of Thieves-Update und stürze Dich in ein schaurig schönes Vergnügen.

Du bist neu bei Sea of Thieves? Mach Dich auf zu Deiner ersten Jungfernfahrt im gleichnamigen Modus. Die Geschichte bietet Dir ein Tutorial, fernab der wilden Piratenabenteuer und dem Arena-Modus. Als neuer Spieler beginnst Du Deine Reise in einem Szenario, das jungen Seeräubern Orientierung bietet und alle wichtigen Informationen für die Abenteuer auf offener See zur Verfügung stellt. Weitere hilfreiche Tipps zu den verschiedenen Piraten-Disziplinen findest Du in der Piratenakademie. Werde jetzt Teil der Crew und schließe Dich der fantastischen Community auf www.seaofthieves.com/de an.

