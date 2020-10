Demon's Souls: Neues Gameplay-Video und zahlreiche Infos

PS5

In Kürze wird mit Demon's Souls die Neuauflage des knallharten PS3-Rollenspiels von From Software auf der Playstation 5 erscheinen. Verantwortlich zeichnet Bluepoint Games, die bereits Shadow of the Colossus zu neuem Glanz verholfen haben. Die Kollegen von Polygon hatten die Chance, mit dem Creative Director Gavon Moore von Sony Interactive zu sprechen und haben ihm einige Informationen zu der Neuauflage entlockt. Außerdem wurde ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das ihr unterhalb dieser Zeilen findet.

Laut Moore habe es die Idee einer Neuauflage schon sehr lange gegeben. Man habe das eigentliche Gameplay, die Spiellogik und die KI des Originals beibehalten, den Rest entfernt und von Grund auf neu aufgebaut. Aber natürlich gibt es auch Neuerungen wie frische Rüstungen, Waffen und Gräser, die euch mit Resistenzen gegen Feuer, Gift oder Blutung versorgen. In dem Zusammenhang ist auch spannend, dass die Tragfähigkeit eures Charakters nun bestimmt, wie viele Heilgräser ihr mit euch führen könnt. Im Original war die Anzahl quasi unbegrenzt, nun müsst ihr genau haushalten. Auch, weil besonders starke Kräuter wie das Vollmondgras mehr wiegen als andere.

Wenn ihr die Hoffnung hattet, dass das Remake euch das im Original nicht verfügbare sechste Gebiet bereisen lässt, dann werdet ihr aber enttäuscht. Laut Moore wird der sechste Archstone ebenso zerbrochen wie auf der PS3 sein, ihr könnt also die bekannten fünf Gebiete bereisen. Und wenn ihr neu im Souls-Geschäft seid und gehofft hattet, dass die Neuauflage gnädig wäre, dann werdet ihr ebenfalls enttäuscht. Es wird keine Schwierigkeitsgrade geben, ihr müsst das Spiel nehmen, wie es kommt.

Natürlich nutze man auch die PS5-Features aus, so sollen die minutenlangen Ladezeiten des Originals der Vergangenheit angehören. Und auch die Funktionen des Dualsense-Controllers werden genutzt, um euch noch mehr in die Spielwelt zu saugen. Ihr sollt nun richtiggehend fühlen können, auf welchem Untergrund euer Held sich bewegt.

Interessant ist auch, dass es zwei Anzeigemodi gibt. Im cineastischen Modus bekommt ihr hübschere Grafik in 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Der Leistungsmodus hingegen liefert dynamisches 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Außerdem wurde Demon's Souls um einen Foto-Modus erweitert und wie der Kurosawa-Modus in Ghost of Tsushima könnt ihr die Optik des Spiels mit diversen Filtern anpassen. Beispielsweise wird die Optik mehr auf PS3-Stand zurückgesetzt oder ihr spielt komplett in Schwarz-Weiß. Auch die Kamera könnt ihr auf den Stand des Originals setzen. Moore bittet aber darum, den ersten Durchgang mit den Standard-Einstellungen zu absolvieren.

Den Soundtrack hat man für das Remake ebenfalls überarbeitet, in London wurde ein ganzer Chor engagiert, um die Musik neu einzuspielen. Ihr werdet also die Handschrift von Shunsuke Kida weiterhin erkennen, sie eben nur in neuem Glanz erleben.

Wenn ihr nicht mehr im Kopf habt, wie das Original vor über zehn Jahren ausgesehen hat, dann können wir euch Jörgs Letsplay zu Demon's Souls (zur ersten Folge) nur ans Herz legen. Der durch Dark Souls Remastered gestählte GG-Chef gibt 33 Folgen lang alles und zeigt den Dämonen, wo der Hammer hängt.