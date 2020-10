PM: Update der Xbox Game Bar: Das neue Widget für Systemressourcen (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Für Dich als PC-Spieler sind volle Kontrolle über den Rechner und flexible Anpassungsmöglichkeiten Deiner Spiele essenziell für ein tolles Gaming-Erlebnis – wir bei Xbox wissen das! Deshalb arbeiten wir unermüdlich daran, die Xbox Game Bar weiterzuentwickeln und sie mit neuen Funktionen und Widgets kontinuierlich zu verbessern. Mit dem neuen Update hast Du Möglichkeiten, die Systemressourcen und Performance Deines PCs zu managen, ohne Dein Spiel dafür zu verlassen. Drücke einfach die Tastenkombination Win+G, öffne die Xbox Game Bar und teste das neue Widget aus.

Auch wenn Du Deinen PC wahrscheinlich für mehr als nur für Gaming nutzt, willst Du beim Zocken Deines neuen Titels sichergehen, dass dem Spiel alle Ressourcen zu Verfügung stehen, die es für erstklassigen Spielspaß braucht. Windows 10 bietet hilfreiche Tools, mit denen Du einen exakten Überblick über die aufgewendeten Systemressourcen erhältst – doch dafür musstest Du bisher die Tastenkombination Alt+Tab drücken und im Zweifelsfalle Dein spannendes Match unterbrechen. Mit dem neuen Widget der Xbox Game Bar bekommst Du jetzt direkt während dem Spielen Einblick in die aufgewendeten Systemressourcen! Dank der übersichtlichen Ansicht erkennst Du Anwendungen mit hohem Ressourcen-Verbrauch sofort, ohne Dein aktuelles Match verlassen zu müssen. Für tiefer gehende Analysen wechselst Du per Klick einfach in die Detailansicht.

Basierend auf dem Feedback unserer Community haben wir auch das Performance Widget verbessert: Ab sofort werden GPU-Auslastung und Nutzung des GPU-Speichers (VRAM) genau überwacht. Dabei kannst Du die Metriken, die das Widget überwacht, individuell konfigurieren.

Der PC ist eine attraktive Plattform, weil er Gaming auf höchstem Leistungsniveau ermöglicht. DirectX 12 Ultimate ist der neue Goldstandard für eine neue Generation der PC-Spiele, die brillante Grafik und Performance bieten. Funktionen wie DirectX Raytracing, Variable Rate Shading, Mesh Shaders und Sampler-Feedback sorgen für ein immersives Abenteuer in bisher ungekannter Intensität. Ist Dein PC bereit für diese nächste Generation des Gaming? Finde mit einem Blick in die Xbox Game Bar heraus, ob Dein PC bereit für DirectX 12 Ultimate ist. Öffne hierfür einfach den Reiter Gaming Features.

Mit dem neuen Gamecaster Overlay verpasst Du weder neue Follower noch aktuelle Chatnachrichten von Deinen Zuschauern. Als neue Funktion der Xbox Game Bar ordnest Du in einem neuen Overlay transparente Widgets innerhalb Deines Spiels an. So hast Du auch während dem Zocken im Livestream immer den Überblick über die Aktivitäten Deiner Zuschauer – besonders praktisch, falls Du nur einen Monitor nutzt. Downloade das neue Gamecaster Overlay einfach im Widget Store des Microsoft Stores.

Armoury Crate von ASUS wird als brandneues Widget Teil der Xbox Game Bar. Mit diesem Widget kontrollierst Du bequem aus der Game Bar heraus die HyperFan-Modi Deines PCs und wählst flexibel aus einer von fünf Stufen die genau richtige Intensität Deines Lüfters. Die Armory Crate Anwendung ist schon bald im Widget Store verfügbar.

Ohne das wertvolle Feedback der Community wären die kontinuierlichen Verbesserungen der Xbox Game Bar nicht möglich. Schon ab heute profitierst Du von dem neuen Systemressourcen Widget – der neusten Verbesserung basierend auf diesem Feedback! Die neuen Widgets von ASUS und Gamecaster findest Du im Widget Store, den Du direkt aus dem Widget-Menü Deiner Xbox Game Bar heraus aufrufst.

Xbox arbeitet auch weiterhin unermüdlich daran, Dein Gaming-Erlebnis noch besser zu gestalten, daher wird es auch in den kommenden Monaten neue aufregende Updates und Verbesserungen geben. Bis dahin findest Du alle Informationen zu neuen Updates und Spielen sowie die aktuellen News rund um Xbox hier auf Xbox Wire DACH.