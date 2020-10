PM: #LightUpYourPlay – Gebt eurem Gaming-Zimmer den unverkennbaren PlayStation-Look (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Es werde Licht! Um genau zu sein: blaues Licht! In Vorbereitung auf den anstehenden PS5 Launch sehen wir blau und wollen die wohl schönste Farbe der Gaming-Welt auch bei euch sehen.

Jetzt sind wir neugierig! Zeigt uns euer Set-Up, ausgeleuchtet in der wohl schönsten Farbe die es gibt: PlayStation-Blau! Ob Retro-Ecke, PSVR-Zimmer oder Gaming-Setup neben dem Bett: Wir wollen wissen, wie es bei euch aussieht, wenn alles blau erleuchtet ist. Wie ihr das Ganze umsetzt, bleibt euch überlassen: Programmiert euer Nanoleaf Produkt auf die passende Farbe, platziert bunte Lichtröhren oder nutzt den Bastelkoffer aus eurer Kindheit, um alles blau zu färben. Tipps und Tricks dazu findet ihr im Laufe des Artikels.

Zeigt uns euer blau leuchtendes Gaming-Setup, Wohnzimmer oder Spielzimmer mit den Hashtags #LightUpYourPlay auf Twitter, Facebook und/oder Instagram. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

Jeder, der uns sein Zimmer in strahlendem Blau zeigt, hat die Chance auf 1 von 5 Spielepaketen, bestehend aus Marvel’s Spider Man: Miles Morales und Sackboy A Big Adventure.

Instagrammerin galaxyshelf hat bereits fantastisch vorgelegt und ihr Wohnzimmer erstrahlen lassen. An der Wand seht ihr bereits die Nanoleaf Light Panels, die galaxyshelf individuell angebracht hat. Auch am Fernseher könnt ihr kleine Lichtpaneele entdecken, die den Look perfekt machen. Ihre Wohnwand bietet eine indirekte Beleuchtung – ebenfalls im typischen PlayStation-Blau. Vielleicht auch eine Anregung für euch?

#dmc5 #devilmaycry #ps4 #videogame #gamingroom #playstationsetup #gamesetup

Ein Beitrag geteilt von