Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung: Demo ab sofort im eShop verfügbar

Im gestrigen Nintendo Direct Mini: Partner Showcase wurde bekannt gegeben, dass im eShop ab sofort eine Demo-Version der Action-Prügelei Hyrule Warriors - Zeit der Verheerung heruntergeladen werden kann. Diese beinhaltet das erste Kapitel des Spin-Offs der Hauptreihe, deren letzter Ableger The Legend of Zelda - Breath of the Wild (GG-Test: 9.5), maßgeblich am Erfolg der Nintendo Switch beteiligt war.

Das Szenario nimmt Bezug auf die Ereignisse 100 Jahre vor Links Erwachen im Schrein des Lebens. Zu diesem Zeitpunkt sind Links verbündete Recken noch am Leben und können im Spiel - neben weiteren NPCs der Hauptreihe wie z.B. Impa oder Prinzessin Zelda selbst - auch selbst gespielt werden.

Da der Spielstand in die Vollversion übernommen werden kann, könnt ihr am Erscheinungstag, dem 20.11.2020, nahtlos weiterspielen.