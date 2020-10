PM: Wir stellen vor: Die Welt und die Charaktere von Final Fantasy XVI (Sony Playstation Blog)

PC PS5

der Produzent von FINAL FANTASY XVI. Alle in unserem großen Entwicklungsteam arbeiten derzeit gemeinsam am brandneuen Ableger der legendären FINAL FANTASY-Reihe. Unsere nächste, große Enthüllung ist zwar erst für 2021 geplant, heute haben wir aber bereits die Teaser-Website von FINAL FANTASY XVI veröffentlicht.

Auf der Teaser-Website findet ihr eine Menge neuer Informationen sowie Illustrationen zu einigen Hauptfiguren des Spiels und zu der Welt, in der die Geschichte stattfindet. Lasst mich euch also kurz den Inhalt der Website vorstellen!

Das Abenteuer von FINAL FANTASY XVI spielt in einem Land namens Valisthea, das mit riesigen Bergen von glitzernden Kristallen übersät ist, die Mutterkristalle genannt werden. Diese Mutterkristalle ragen schon seit Generationen über die Reiche der Welt empor und segnen sie mit Äther. Durch den Segen der Mutterkristalle konnten die Reiche florieren und die Menschen in ihnen ein angenehmes Leben führen.

Im ganzen Land wurden unzählige Kriege wegen der Mutterkristalle geführt, was zum Aufstieg von Nationen wie dem Großherzogtum Rosaria, dem Heiligen Reich von Sanbreque, dem Königreich Waloed, der Dhalmekischen Republik sowie dem Eisernen Königreich führte, die jeweils ihre eigene Kultur und Ideologie besitzen. Aus den andauernden Gefechten ist ein angespannter Frieden zwischen diesen Nationen entstanden, doch mit dem Aufkommen der verheerenden Krankheit namens Blight verschlechtert sich die Situation zusehends.

Es hat eine Menge Spekulationen um den jungen Ritter und den tätowierten Mann im „Awakening“-Trailer gegeben. Ihr hattet Recht – die beiden sind ein und dieselbe Person. Sein Name ist Clive Rosfield und er ist der Protagonist dieses Spiels. Clive, der Erstgeborene des Erzherzogs von Rosaria, ist ein Leibwächter, der seinen jüngeren Bruder Joshua, den Dominanten des Phoenix, beschützt. Joshua hat Clive den Segen des Phoenix verliehen und ihm einen Teil des Eikons des Feuers gegeben, wodurch er magische Fähigkeiten nutzen kann. Doch im Laufe der Geschichte wird er in eine große Tragödie hineingezogen.

Joshua Rosfield ist der jüngere Bruder von Clive und zudem der Dominante des Phoenix – des Eikons des Feuers. Dominante sind besondere Wesen, die die Kraft eines Eikons in sich tragen. In der Rolle des Dominanten verwandelt sich Joshua in den Phoenix und beschützt so in Kämpfen seine Nation. Obwohl er dem Königshaus entstammt, begegnet Joshua jedem Menschen mit Freundlichkeit. Er hat aber auch eine kindliche Seite und hegt eine besondere Abneigung gegenüber Karotten.

Die beiden Brüder finden in Jill Warrick, die mit ihnen aufgewachsen ist, eine Vertraute. Schon in jungen Jahren wurde Jill aus ihrer Heimat in den Nördlichen Territorien geholt – einer Nation, die dem Großherzogtum Rosaria Treue geschworen hat – um eine Schutzbefohlene des Herzogtums zu werden, und so den Frieden zwischen den beiden Reichen zu sichern. Ihre Kindheit verbringt sie bei Clive und Joshua im Hause der Rosfields.

Diejenigen, die mit der FINAL FANTASY-Reihe vertraut sind, werden die Eikons als „Beschwörungen“ oder „Esper“ kennen. Sie sind ohne Zweifel die zerstörerischsten und tödlichsten Kreaturen in Valisthea. Die Eikons weilen in den Dominanten und können mit ihren mächtigen magischen Kräften Nationen dem Erdboden gleichmachen. Wie Dominante behandelt werden, ist je nach Reich unterschiedlich – in einigen werden sie wie Könige verehrt, während sie in anderen als Waffen an die Front geschickt werden.

Im „Awakening“-Trailer haben Eikons wie Phoenix, Titan, Shiva und Ifrit ihren ersten Auftritt. Zu den Fragen, wie viele andere Eikons es in Valisthea gibt, wer sie sind und was passiert, wenn sie gegeneinander kämpfen, müsst ihr euch ein wenig gedulden und auf zukünftige Enthüllungen warten.

Ich hoffe, ihr besucht die neue Teaser-Website zu FINAL FANTASY XVI, denn dort findet ihr viele weitere Informationen und Illustrationen! Unsere nächste große Ankündigung ist für 2021 geplant. Also freut euch darauf und bleibt gespannt, wie es mit FINAL FANTASY XVI weitergeht!