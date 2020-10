Switch

In unserem Noten-Vergleich zu Pikmin 3 Deluxe führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Pikmin 3 Deluxe

Review von Note/Link Zitat aus dem Testbericht 4Players 85

v. 100 Pikmin 3 Deluxe wirkt mit seinem zauberhaften Mikrokosmos auch als Umsetzung für Switch wie eine kreative Vitaminspritze. Zwar sind Steuerung und Wegfindung trotz einiger Verbesserungen hinsichtlich der Zielerfassung manchmal tückisch, aber nach einiger Übungen entsteht ein toller Spielfluss in einer charmant inszenierten Spielwelt. Computer Bild Spiele - Nicht getestet* GameStar /

GamePro 83

v. 100 Das Befehligen der kleinen Pikmin-Armee und das Bekämpfen der Käfer-Gegner war noch nie so spaßig, wie mit einem weiteren Mitspieler. Pikmin 3 spielt sich so nicht nur deutlich angenehmer als in der Urversion, sondern ist auch übersichtlicher und frustfreier. Dadurch kann ich die enttäuschende technische Umsetzung des Ports verkraften. GIGA - Nicht getestet* PC Games /

Videogameszone.de

9.0

v. 10 Nachdem Pikmin 3 nun auch schon wieder ein paar Jahre zurückliegt, war es ein bisschen so, als hätte ich endlich mein Pikmin 4 bekommen, und die ganz neuen Inhalte sind ja quasi eine Art Trostpflaster für alle, die ebenfalls auf eine "richtige" Fortsetzung warten. Nun ja, ich will mich gar nicht beschweren, dafür ist das Spiel zu gut. Spieletipps - Nicht getestet* GamersGlobal 7.5

v. 10 Die neuen Bonus-Abenteuer mit Olimar sind in Wahrheit nur Arcade-Missionen in bekannten Umgebungen. Ich würde das Pikmin-Beet nicht verwelkt nennen, aber doch ein wenig vernachlässigt. Alles in allem finde ich es frech, für das Gebotene Vollpreis zu verlangen. Dennoch: Wer Pikmin 3 auf der Switch das erste Mal erlebt, wird viel Spaß damit haben.

Durchschnittswertung 8.3 *Zuletzt überprüft: 29.10.2020, 10:40 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.