PS Plus: November-Titel bekannt // Details zur PS Plus Collection

Sony hat die Titel bekanntgegeben, die ihr als Playstation-Plus-Mitglieder im November ohne weitere Kosten im Rahmen eurer Mitgliedschaft herunterladen und spielen könnt. Ab dem 3. November 2020 könnt ihr euch so Mittelerde - Schatten des Krieges (GG-Test mit der Note 8.5) und Hollow Knight (zum User-Artikel) in der Voidheart Edition für eure PS4 sichern. Solltet ihr beim Vorbestellungs-Chaos Glück gehabt haben und eine PS5 ergattern können, steht euch ab dem 19. November, neben den beiden oben genannten Spielen, für eure neue Konsole auch noch das Action-Adventure Bugsnax zur Verfügung.

Zudem hat Sony weitere Details zur Playstation Plus Collection genannt. Besitzer einer PS5 haben so ohne weitere Kosten über ihre Playstation-Plus-Mitgliedschaft Zugang zu einer Auswahl besonderer Titel der PS4. Nach den Angaben im Playstation Blog müssen diese Spiele eingelöst werden und stehen im Anschluss so lange zur Verfügung, wie ihr im Besitz eine aktive Playstation-Plus-Mitgliedschaft seit. Alle Spiele sollen von verbesserten Ladezeiten und eine stabilere Bildraten profitieren. Folgende Spiele stehen hierbei ab dem 19. November zunächst bereit:

Weiterhin erhaltet ihr als Mitglied eine neue Spielhilfe, die für ausgewählte PS5-Titel Hinweise bereit hält.