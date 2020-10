PM: In Tribes of Midgard kämpft ihr gegen das Ende der Welt an (Sony Playstation Blog)

PC PS5

In diesem Koop-Survival-RPG, das 2021 für PlayStation 5 erscheint, setzt ihr alles daran, das Ende der Welt zu verhindern. Beweist euch als einsamer Wikinger oder bildet einen Stamm aus bis zu 10 Spielern. Die Chancen stehen gegen euch, aber Walhalla kann warten!

Erkundet die wunderschöne Wildnis, begegnet Fabelwesen und stellt euch den mächtigen Jötunn (Riesen), um die Kraft zu erlangen, die ihr braucht, um den Samen von Yggdrasil zu schützen. Jagt Tiere, erntet Ressourcen und kämpft gegen alle möglichen Feinde, um alles zu sammeln, was ihr für die Herstellung von Waffen, Rüstungen, Tränken und die Verteidigung eures Dorfes benötigt.

Plant voraus, denn wenn die Nacht hereinbricht, tauchen Helthings auf und greifen den Samen an. Und mit jedem Tag, der vergeht und Ragnarök – also das Ende der Welt – näherrückt, werden sie stärker.

Entdeckt bei eurer Erkundung neue Umgebungen mit jeweils eigenen Ressourcen, Feinden und Herausforderungen. Überquert auf der Suche nach neuen Landen und mächtigen Ressourcen gewundene Flüsse und tiefe Meere, indem ihr Brücken und Rampen baut. Jede Karte wird prozedural generiert, sodass ihr immer neue und aufregende Dinge entdecken könnt.

Der rasante, actiongeladene Kampf ist das Beste an Tribes of Midgard. Ihr kämpft gegen Trolle, Dunkelelfen, Wölfe und mehr, während ihr die schöne und gefährliche Wildnis erkundet. Außerdem werdet ihr in der ganzen Welt auf zufällige Ereignisse stoßen, wie z. B. die Erstürmung eines Lagers, um einen Gefangenen vor einer verfluchten Elfenhexe zu retten, oder einen Kampf gegen mythologische Bestien. Schließt ihr sie erfolgreich ab, erhaltet ihr unerwartete Belohnungen.

Und wenn ihr eure Feinde besiegt, könnt ihr ihre Seelen ernten und an den Samen von Yggdrasil verfüttern, um ihn am Leben zu erhalten.

Mit jeder Aktion, die ihr unternehmt, gewinnt euer Wikinger an Erfahrung. So verwandelt ihr euch nach und nach von einem schmächtigen Dorfbewohner in eine wahre Naturgewalt. Wählt eine von vier Klassen, von denen jede ihre eigenen Besonderheiten hat. Außerdem könnt ihr Rüstungen und Waffen verwenden, die zu eurem Spielstil passen – von Jagdbögen bis hin zu Hämmern, die vernichtende Schläge austeilen, oder Zauberschwertern.

Aber von allen Herausforderungen, denen ihr euch stellen müsst, wird keine mit den Riesen vergleichbar sein. Diese kolossalen Bosse wurden durch das nahende Unheil aus ihrem Schlummer gerissen und versuchen, den Samen zu zerstören. Um sie zu besiegen, müsst ihr klug vorgehen, euch gut vorbereiten und all eure Fähigkeiten einsetzen.

Jeder Riese stellt eine einzigartige Herausforderung dar. Die Riesen tragen zum Beispiel feurige Schwerter, die sie mit rasender Wut auf euch niedersausen lassen, oder greifen mit Schneebällen an, die mit der Kraft eines Schneesturms auf zu rasen. Selbst einem Gewitter, dass ständig seine Form ändert, müsst ihr euch stellen. Mit der richtigen Ausrüstung, Teamwork und ein wenig Glück könnt ihr sie besiegen und mächtige, seltene Beute erhalten.

Und wenn der Samen stirbt und die Welt untergeht, fangt einfach von vorne an und versucht es noch einmal!

Ganz gleich, wie ihr spielt – euer Stamm ist eure Heimat. Versammelt euch also, ihr Entdecker, Baumeister, Riesentöter und Verteidiger des Samens, denn Ragnarök erwartet euch!

Tribes of Midgard erscheint 2021 für PlayStation 5.