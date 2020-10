PM: Temtem gibt sein Konsolen-Debüt exklusiv auf PS5 (Sony Playstation Blog)

PC Switch Xbox X PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nach 8 Monaten auf dem PC und über 19 Millionen gezähmten Tems gibt Temtem nun endlich sein Konsolendebüt – exklusiv für PlayStation 5. Der Vorabzugriff beginnt am 8. Dezember. Das Spiel kann plattformübergreifend auf PlayStation 5 und PC gespielt werden.

Wenn ihr unsere Ankündigung dazu noch nicht gelesen habt, findet ihr hier eine kurze Zusammenfassung: Temtem ist ein MMO-Kreaturen-Sammel-Abenteuer, in dem ihr auf dem wunderschönen Airborne Archipel zusammen mit eurem Temtem-Team auf Reisen geht. Spieler können alle Tems fangen, andere Zähmer zum Kampf herausfordern, ihr Haus individuell gestalten oder in einem kompletten Koop-Erlebnis mit einem Freund zusammen Abenteuer bestreiten.

Die Welt von Temtem ist in sechs Hauptinseln unterteilt. Spieler können zu Beginn des Vorabzugriffs auf vier von ihnen zugreifen. Die Hauptkampagne von Temtem führt euch auf einer mehr als 30-stündigen Reise über diese Inseln. Dabei könnt ihr über 100 einzigartige Tems fangen!

Die gesamte Kampagne ist im Koop-Modus spielbar – und da ihr beim Spielen von Temtem immer online seid, werdet ihr ständig auf andere Spieler treffen. Ihr könnt gegeneinander kämpfen, miteinander handeln oder einfach nur chatten und andere Temtem-Zähmer kennenlernen.

Bestellt Temtem noch heute zu einem ermäßigten Preis vor und erhaltet einen exklusiven In-Game-Titel, PSN-Avatare und Vorabzugriff am 8. Dezember!

Wenn ihr die Story-Kampagne abgeschlossen habt, liegt es ganz in eurer Hand, was ihr als Nächstes tun wollt: Es gibt zahlreiche Aktivitäten und Funktionen, die ihr entdecken könnt. Wenn ihr wahre Kämpfer seid, könnt ihr eure Fähigkeiten in Matchmaking-Kämpfen mit besonderen Wettkampfregeln unter Beweis stellen. Um zu gewinnen, müsst ihr eine gute Taktik und strategisches Denken auf Lager haben. Hier geht es nicht einfach nur um Glück. Nur die Spieler mit den besten Fähigkeiten schaffen es an die Spitze der Rangliste.

Wenn ihr am liebsten mit Stil online unterwegs seid, könnt ihr eure Spielfigur individuell gestalten und sogar euer Haus völlig nach euren Vorstellungen einrichten. In Temtem hat jeder Spieler sein eigenes Zuhause in Atoll Row – eine endlose Nachbarschaft, in der ihr ganz ohne Ladezeiten die verschiedenen Häuser besuchen könnt.

Temtem bietet außerdem noch einige andere Aktivitäten für die echten Hardcore-Spieler da draußen. Tretet jede Woche in immer schwieriger werdenden Wettkämpfen gegen Dojo-Meister an, macht euch im Saipark auf die Jagd nach Lumas – ultra-seltenen Temtems in besonderen Farben – oder geht an der Nuru Lodge fischen und sucht nach einem der vielen Variationen von Koish (10.368, um genau zu sein)!

Mit jedem großen Insel-Update auf Temtem steigt der Grundpreis an. Nach der vollständigen Veröffentlichung gibt es Temtem für 37,99 € in der Standard-Edition und für 54,99 € in der Deluxe-Edition. Das heißt, je früher ihr zuschlagt, desto günstiger ist das Spiel!

Außerdem erhalten Spieler mit der Deluxe-Edition, die schon vorab loslegen, ein exklusives Set an Camouflage-Gegenständen, darunter Uniform, Bandana und Rucksack.

Temtem wird in der Vorabzugriffsphase weiterhin regelmäßig Updates erhalten, bis wir die Version 1.0 erreichen. Hier sind einige der Erweiterungen, auf die ihr euch in den kommenden Monaten freuen könnt:

Freut euch auf große Insel-Updates, denn das Spiel wird während der gesamten Vorabzugriffsphase kontinuierlich erweitert.