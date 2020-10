PC XOne Xbox X PS4 PS5

In unserem Noten-Vergleich zu Watch Dogs Legion führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Watch Dogs Legion

(Schulnote) Watch Dogs – Legion ist eine riesige und enorm schicke Spielwiese, der es allerdings an Inhalt mangelt. Ubisoft hat aus den Vorgängern eigentlich die richtigen Schlüsse gezogen, beispielsweise die Story wieder düsterer und interessanter gestaltet und dem Ganzen einige nette Wendungen verpasst. Der Schritt weg von einem Hauptcharakter hin zu Tausenden potenziellen Helden ist zudem mutig – und geglückt! GameStar /

GamePro 79

v. 100 Natürlich gibt es nicht neun Millionen einzigartige Charaktere im Spiel, natürlich leidet die Story, wenn Dialoge für Platzhalter geschrieben werden und natürlich müssen dafür auch in technischer Hinsicht viele Kompromisse eingegangen werden. Um Watch Dogs: Legion wirklich genießen zu können, muss ich dem Spiel ein paar halbgare Elemente verzeihen. GIGA 8.3

v. 10 Mit Ausnahme der freien Charakterwahl ähnelt das Gameplay von Watch Dogs: Legion größtenteils dem des Vorgängers Watch Dogs 2, mit allen Stärken und Schwächen. Wer konsequent auf Heimlichkeit, kreative Hacks und gewaltfreies Vorgehen setzt, wird in Watch Dogs: Legion eine Menge Spaß haben können. PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps 86

v. 100 Ich bin sehr froh, dass es nicht einfach ist, Watch Dogs: Legion zu bewerten. Ubisoft hat es geschafft, aus seiner eigenen Schublade herauszukommen und es mit den Features und Formeln derartig übertrieben, dass ein schwer zu fassendes und neues Gameplay-Konzept dabei entstanden ist. [...] Der mutige Sprung in die Realität fehlt allerdings noch. GamersGlobal 8.5

v. 10 Das Hacking-System funktioniert noch immer gut und lädt zum Experimentieren mit allen Gadgets, Funktionen und Skills eurer Deadsec-Rekruten ein. Die Story überrascht: Ihr bekommt es mit Unterwelt-Bossen und Menschenhandel zu tun, kriegt Denkansätze zum Thema Digitalisierung und der Offenlegung privater Daten und müsst euch moralische Fragen stellen, wie gut die Automatisierung tatsächlich ist.

Durchschnittswertung 8.4 *Zuletzt überprüft: 30.10.2020, 11:20 Uhr

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.