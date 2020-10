PM: No Man‘s Sky: The Next Generation (Sony Playstation Blog)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

ORIGINS, fanden viele Reisende ihren Weg zurück ins Spiel, um aus erster Hand all die neuen Dinge zu erleben, die es nun zu entdecken gibt. Und obwohl das Jahr schon so arbeitsreich war, wollen wir „noch eine Sache“ enthüllen.

Heute freuen wir uns, euch mitteilen zu können, dass es zum Start der Konsole in wenigen Wochen eine Version von No Man‘s Sky für PlayStation 5 geben wird. Die PS5-Version macht sich die Hardware der nächsten Generation zunutze, um die Grafik, das Audio und vieles mehr zu verbessern. Alle aktuellen Spieler von No Man‘s Sky erhalten dieses Upgrade auf PS5 kostenlos und können ihren Spielstand zwischen den Konsolen transferieren, wenn sie sich dazu entscheiden, ihr Universum auf der nächsten Generation zu erkunden.

Hier sind weitere Details zu einigen der vielen Funktionen und Upgrades, die die Spieler in der Version von No Man‘s Sky für PlayStation 5 erwarten.

Unsere Reise der nächsten Generation beginnt. Wir hoffen, dass ihr uns voller Vorfreude begleiten werdet.

*4K-kompatibles TV-Gerät erforderlich.