PM: NEWCOMER AWARD 2020: DIE NOMINIERTEN STEHEN FEST (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 28. Oktober 2020 – Ubisoft gab heute die Nominierten für den Newcomer Award 2020 bekannt. Der Nachwuchs-Preis wird im Rahmen des „Deutschen Entwicklerpreis“ am 10. Dezember 2020 digital im Livestream verliehen. Ubisoft ist zum achten Mal Sponsor des Newcomer Award, der ein zentrales Element der lokalen Ubisoft Entrepreneurs-Initiative darstellt.

Zahlreiche Spiele wurden eingereicht und von einer Jury, bestehend aus ExpertInnen aus den deutschen Ubisoft Studios in Düsseldorf, Mainz und Berlin, intensiv gespielt und begutachtet. Unter allen Einsendungen von Studierenden und AbsolventInnen, aber auch jungen Games-Unternehmen (GründerInnen) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, konnten sich die folgenden Projekte durchsetzen und sind nominiert für den Newcomer Award 2020:

Dem Gewinnerteam winken eine Reihe von Sachpreisen:

Ubisoft unterstützt mit Ubisoft Entrepreneurs kreative Start-ups innerhalb der Gaming- und Unterhaltungsindustrie aus aller Welt. Das Programm startete 2017 und unterstützte bereits hunderte Indie-Studios bei Themen wie Wissensaustausch, Finanzierung und Zugang zu Ressourcen.

Mehr Informationen gibt es unter: https://www.ubisoft.com/en-us/company/start-ups/index.aspx

Über den Entwicklerpreis

Der Deutsche Entwicklerpreis ist die wichtigste Auszeichnung für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern (DACH). Der Award wurde 2019 in 15 Kategorien vergeben, darunter “Beste Story”, "Bestes Indie Game" und “Bestes Spiel”. Die Preisübergabe im Rahmen eines festlichen Gala-Dinners am 11. Dezember 2019 in der "Flora Köln" in Köln war der Höhepunkt eines eintägigen Events, das die Kreativität von Spieleentwicklern und -publishern in den Fokus stellt. In diesem Jahr findet der Deutsche Entwicklerpreis als digitale Preisverleihung in Form mehrerer parallel laufender Online-Streams sowie Podcasts statt, in denen nominierte Spiele, deren Entwickler und natürlich die Gewinner der jeweiligen Kategorien gezeigt und gefeiert werden. Der Deutsche Entwicklerpreis unterscheidet sich in einem entscheidenden Punkt von anderen Awards für Videospiele: Der Preis wird zu einem großen Teil von den Entwicklern selbst getragen und organisiert, was sich auch in der Jury widerspiegelt, in der fast alle namhaften deutschen Entwicklerstudios vertreten sind.

Über Ubisoft Blue Byte

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist Ubisoft Blue Byte einer der Pioniere der deutschen Spieleentwicklung. An drei Standorten in Düsseldorf, Mainz und Berlin arbeiten die Teams an erstklassigen Spieleerfahrungen. Ubisoft Düsseldorf und Mainz sind für die Entwicklung von Anno 1800, Die Siedler und dem VR Escape Room Prince of Persia: The Dagger of Time hauptverantwortlich. Als Co-Entwickler arbeiten die Teams an Titeln wie Tom Clancy’s Rainbow Six Siege und Beyond Good and Evil 2. Ubisoft Berlin ist auf Co-Entwicklungen fokussiert, darunter das in der Entwicklung befindliche Far Cry 6. Alle drei Studios zusammen formen das Deutsche Ubisoft-Studio Netzwerk. Mehr Informationen gibt es unter bluebyte.ubisoft.com.