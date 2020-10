PM: Port Royale 4 - Hotfix 1.2.1 (Kalypso Media)

PC Switch XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

wir haben gerade einen Hotfix für Update 1.2 veröffentlicht, der auf eurem Feedback zum Balancing beim Regieren von Städten und der Zufriedenheit der Bürger bzw. dem Ruhmverlust bei Unzufriedenheit basiert. Außerdem könnt ihr nun den Pause-Modus, der automatisch nach Laden eines Spielstandes in Kraft tritt, mit der Leertaste beenden. Wir freuen uns auch weiterhin auf euer Feedback und eure Meinungen zu den Änderungen und wünschen euch viel Spaß beim Spielen. Euer Port Royale 4-Team Übersicht über die Änderungen in Hotfix 1.2.1: Das Regieren einer Stadt Die Schwelle für den Malus (d.h. Ruhmverlust) bei der Unterversorgung der eigenen Städte durch den Spieler wurde von 50% auf 20% Warenversorgung reduziert. Geladene Spielstände aus älteren Versionen beginnen nun in jeder Stadt mit einem Startwert von 90% Warenversorgung durch den Spieler anstatt 0%, so dass die Bestrafung nicht direkt in jeder kontrollierten Stadt einsetzt und die Simulation sich über die Zeit den tatsächlichen Werten angleichen kann. Der Ruhmverlust erfolgt erst, wenn die 20% Warenversorgung in einer Stadt über einen längeren Zeitraum nicht erreicht werden. Pause-Modus nach dem Laden eines Spielstandes: Man kann die Pause nach Laden eines Spielstands nun auch durch die Leertaste beenden, anstatt nur über die Zeiteinstellungen in der UI.