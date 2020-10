Ubisoft Plus: Abodienst hat neuen Namen und kommt auf mehr Plattformen

Bisher lief das Spiele-Abo von Ubisoft unter dem Namen Uplay+ und nur über den hauseigenen Uplay-Client auf PC. Nun gab der französische Spieleriese bekannt, dass sich beides in naher Zukunft ändert. Dann firmiert die Spiele-Flat fortan unter dem Namen Ubisoft+. Für die Konditionen wurden keine Änderungen verkündet: Für 14,99 Euro im Monat solltet ihr weiter auf den unterstützten Plattformen über 100 Titel aus dem Ubisoft-Katalog, inklusive Ingame-Inhalte von Deluxe-, Gold- oder Ultimate-Versionen spielen können. Dazu wirbt Ubisoft für seinen Dienst mit Zugang zu Betas oder Vorabzugriff auf neue Titel (die werden jedoch nicht für alle Spiele angeboten).

Dazu wird Ubisoft+ nicht mehr nur über Uplay verfügbar sein, sondern startet auch auf zwei Cloud-Gaming-Diensten. Ab dem 10. November 2020 startet Ubisoft+ eine Beta-Phase für Google Stadia und Luna, dem in Entwicklung befindlichen Cloud-Gaming-Projekt von Amazon. Der Fortschritt in den Spielen wird plattformübergreifend gespeichert. Die Beta ist zunächst auf Abonnenten in den USA beschränkt (auch der Early-Access-Zugang zu Amazon Luna ist bisher nun für US-Nutzer möglich). Wenn Ubisoft+ später auch hierzulande via Cloud-Gaming verfügbar wird, erfahrt ihr es hier auf GamersGlobal.