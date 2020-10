Halloween-Sale bei GOG.com bietet Süßes und Saures

PC XOne PS4

Iron Harvest ab 43,86 € bei Amazon.de kaufen.

Bei GOG.com wurde der diesjährige Halloween-Sale gestartet, bei dem insgesamt über 800 Spiele mit Rabatten bis zu 91 % im Angebot sind. Aufgrund der großen Anzahl an Angeboten, wird in dieser News nur auf einige Spiele hingewiesen.

Rabattiert erhaltet ihr beispielsweise die epischen Gruppen-Rollenspiele Divinity - Original Sin 2 (Wertung im Test: 9.0) und Pillars of Eternity 2 - Deadfire (Wertung im Test: 8.5). Steht euch mehr der Sinn nach Strategie, könnten euch das recht frische Iron Harvest (Wertung im Test: 8.5) zusagen. Etwas betagter, aber weiterhin empfehlenswert sind die Klassiker Xcom 2 (Wertung im Test: 9.0) und das Addon Xcom 2: War of the Chosen (Wertung im Test: 9.5). Weitere Tests findet ihr bei GamersGlobal zu den Adventures Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice (Wertung im Test: 7.5) und The Occupation (Wertung im Test: 7.0). Ebenfalls wieder im Angebot ist das Open-World-Rollenspiel Outward (Wertung im Test: 6.5), einen ausführlichen Eindruck zu dem Titel verschafft euch das Letsplay von Hagen Gehritz.

Spiele-Checks zu eher kleineren Produktionen lest ihr auf dieser Seite unter anderem zu Felix the Reaper (zum Spiele-Check), Iratus - Lord of the Dead (zum Spiele-Check), Maid of Sker (zum Spiele-Check) und The Dungeon Of Naheulbeuk - The Amulet Of Chaos (zum Spiele-Check). Nachfolgend eine kleine Auswahl, alle Titel führen euch mit dem GamersGlobal-Partnerlink zu GOG.com. Nutzt ihr diesen, erhält GamersGlobal ein kleines monetäres "Dankeschön!" von GOG.com: