PM: Lair of the Clockwork God erscheint am 06. November auf PS4 (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Ich erzähle euch von einer Sache, die wir jetzt alle wollen: Eine gute altmodische Apokalypse-Geschichte vom Ende der Welt. Und das ist genau das, was wir heute für euch im Gepäck haben.

Es ist irgendwie komisch, Videospiele zu machen. Ich habe noch nie zu dieser Art Mensch gehört, die nur eine andere Variante eines Spiels gemacht hat, das es bereits gibt. Ich wollte immer etwas anderes zu machen. Ich bevorzuge es, Spiele zu machen, die am äußersten Rand dessen spielen, was Videospiele „dürfen“.

So entstand Lair of the Clockwork God: Was wäre, wenn man zwei verschiedene Videospiel-Genres nimmt und sie irgendwie zusammenbaut? Also ein Charakter von einem Plattformer, der sich mit einem Charakter aus einem Point-and-Click-Abenteuerspiel der alten Schule zusammentut, wobei jeder seine einzigartigen Fähigkeiten einsetzt?

Das ist der Kern von dem, was wir hier haben: Ben ist der Abenteurer, Dan ist der Plattformer. Bens Füße verlassen nie den Boden, aber er ist vollkommen glücklich, Dinge zu stehlen, mit Leuten zu reden und all solche Sachen. Dan denkt, dass das echt ziemlich lahm ist- Er glaubt, dass man heutzutage kein Geld mehr mit solchen Spielen verdienen kann, also wird er stattdessen ein neuer Indie-Lieblings-Platformer sein. Er springt am Liebsten mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort oder spielt mir einer Big Gun.

Ben wird einige Gegenstände in seinem Inventar kombinieren, um ein cooles neues Kit für Dan herzustellen. Der wiederum nutzt seine neu entdeckten Fähigkeiten im Laufen, Springen und Hüpfen, um neue Orte für Ben freizuschalten und die Rätsel zu lösen. Sie versuchen, alle Apokalypsen daran zu hindern, die Erde zur gleichen Zeit zu zerstören.

Wie ihr seht, befinden sich Dan und Ben in einem Universum, in dem alle Apokalypsen genau zur gleichen Zeit stattfinden (Ihr wisst schon, von Tornados voller Glasscherben, Wespen mit Schwertern, Uhren, die alle ein wenig falsch gehen, alles sowas eben.) und sie versuchen tief im Untergrund halbherzig, einen Big Computer daran zu erinnern, warum er diese Apokalypsen umkehren und letztendlich die Menschheit retten sollte. Ich weiß – das ist eine Menge.

Es steckt aber noch so viel mehr dahinter. Es gibt viele clevere, lustige Dinge, die die vierte Wand brechen. Wenn ich alles bereits hier enthüllen würde, wäre die Freude, es selbst zu erleben, wie ausgelöscht. Als Schöpfer möchte ich unbedingt, dass ihr alles selbst seht, bevor es euch ein Frechdachs auf Twitter verdirbt.

Ganz ehrlich: Das Entwerfen lustiger Rätsel ist natürlich ein Albtraum. Aus diesem Grund befindet sich Clockwork God seit über einem Jahrzehnt in der Entwicklung (auf verschiedene Art und Weise), während wir die Rätsel und die Geschichte im Laufe der Zeit verfeinerten. Das hängt auf kohärente und befriedigende Weise zusammen.

Lair of the Clockwork God wurde sehr gut aufgenommen, sogar so weit, dass wir bei den Golden Joystick Awards als bestes Indie-Spiel des Jahres ausgezeichnet wurden. Ich kann nicht sagen, wie aufgeregt ich bin, das Spiel am 06. November endlich auf PS4 zu bringen,. Ich hoffe es bringt euch in den Wochen vor dem Release der neuen Konsolengeneration viel Spaß.