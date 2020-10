PM: Monströser Neuzugang in Fall Guys – Godzilla wird am 3. November zum Jelly Bean (Cosmocover)

PC PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Monströser Neuzugang in Fall Guys – Godzilla wird am 3. November zum Jelly Bean

– Das Kaiju-Crossover kommt rechtzeitig zum Godzilla-Tag und Japans Godzilla-Festival-Online 2020 –

London, 27. Oktober 2020 – Zur Vorbereitung des Godzilla-Tages und des vielbesuchten Godzilla-Festivals in Japan helfen Mediatonic und Toho Co., Ltd. Fans den König der Monster zu feiern, indem sie den beliebten Kaiju zu Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt in Fall Guys: Ultimate Knockout bringen.

Ab dem 3. November können Fans – für begrenzte Zeit – den neuen Godzilla-Skin für insgesamt 10 Kronen zu erwerben. Mit den bekannten Erkennungsmerkmalen, wie Godzillas ikonischen 3 Reihen an Finnen, wurde das Kostüm so designed, dass es perfekt in die Fall Guys Welt passt, inklusive unterschiedlicher Farbgebungen. Fall Guys: Ultimate Knockout ist auf PlayStation 4 und PC via Steam verfügbar.

Das millionenfach verkaufte Fall Guys wirft in seinem unglaublich beliebten Multiplayer-Gameplay Horden an Teilnehmerinnen und Teilnehmern zusammen und schickt sie auf eine wilde Hatz durch die Runden, bis nur noch eine Bohne übrig bleibt. Das Godzilla-Crossover kommt nur kurze Zeit nach dem Start der zweiten Season des Spiels, die Level und Kostüme mit mittelalterlichem Flair einführte.

“Wir freuen uns sehr, mt Mediatonic bei diesem Godzilla-Kostüm zusammen zu arbeiten. Nur Zwei Monate nach seiner Veröffentlichung und mit Millionen Spielerinnen und Spielern weltweit bietet ‘Fall Guys’ eine aufregende Möglichkeit für Godzilla-Fans überall auf der Welt,” sagte Lora Cohn, Managing Director bei Toho International, Inc. “Spielerinnen und Spieler erhalten nun eine einzigartige Möglichkeit den Godzilla-Tag zu feiern, indem sie das Godzilla-Kostüm anziehen und zum Sieg stampfen!”

“Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen dem mächtigen Godzilla und dem durchschnittlichen Fall Guy: Sie sind beide höchst kompetitiv, sie kämpfen auf einer internationalen Bühne mit unglaublich hohem Einsatz, sie stehen immer wieder auf, wenn sie umgeworfen wurden und laut beunruhigenden Berichten auf unseren Social-Media-Kanälen sind beide sehr viel größer, als man annehmen würde,” sagte Jeff Tanton, VP of Creative bei Mediatonic. “Wir sind stolz und fühlen uns zutiefst geehrt, die Bühne mit dem berühmtesten Kaiju zu teilen – und wenn jemand auch mit diesem Kostüm noch Probleme dabei hat, Kronen zu bekommen empfehlen wir, auch wenn es unwissenschaftlich klingt, vielleicht die Modra Insel, durch die Zwillinge um Beistand zu bitten?”

Am 3. November 1954 trat Godzilla in Tohos “Godzilla”– ein Klassiker unter den Monsterfilmen, der weitläufig als Meisterwerk anerkannt ist – zum ersten Mal auf. Dieses Datum ist offiziell Godzillas Geburtstag und wird in Japan alljährlich mit dem Godzilla-Festival gefeiert. 2019 besuchten 20.000 Personen das Festival. Dieses Jahr findet es digital statt und voraussichtlich werden sich noch mehr Fans zuschalten.

Offizielle Informationen zu Godzilla können unter godzilla.com gefunden werden. Folgt auch dem offiziellen Instagram @godzilla_toho und Twitter @toho_godzilla für weitere Updates.

Über Toho Toho Company, Limited, ist ein japanisches Unterhaltungsstudio, das sich auf die Entwicklung, Verbreitung und Präsentation starker animierter- und Live-Action-Inhalte – inklusive Film, Fernsehn und Theater – fokusiert. Gegründet 1932 bleibt Toho eine prominente Kraft in der weltweiten Verbreitung von Marken und originellen Geschichten mit vielseitigen Talenten. Tohos Tochtergesellschaften beinhalten Toho Cinemas, die Exhibition-Company mit den höchsten Einspielzahlen Japans, und Toho International, Inc., eine US-Amerikanische Gesellschaft, die das Portfolio von Tohos geistigem Eigentum verwaltet und kommerzialisiert.