PM: Power Your Dreams: Teile Deine Träume und gewinne ein Xbox Series X Dream Bundle (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Im Rahmen der „Power Your Dreams“ Kampagne zum Launch der Xbox Series X sammeln wir die Träume unserer Community. In einem spektakulären Live Stream am 9. November um 19 Uhr enthüllen wir die Gewinner*innen und stimmen die Community auf den Launch der neuen Konsolengeneration am 10. November ein. Was ist Dein größter Gaming-Traum? Passend zu unserer „Power Your Dreams“-Kampagne möchten wir mehr über Deine Träume erfahren. Verrate uns Deinen Traum und reiche ihn bis zum 06.11.2020 auf unserer Microsite ein – unter allen Teilnehmer*innen verlosen wir ein exklusives Xbox Series X Dream Bundle und zehn Xbox Game Pass Codes für 12 Monate.

In unserem atemberaubenden Live Stream am 9. November um 18 Uhr auf Facebook, Twitter und YouTube geben wir nicht nur die Gewinner*innen bekannt, sondern bereiten Dich mit vielen Überraschungen auf den Launch der neuen Konsolengeneration am 10. November vor. Während des Events hast Du nochmal die Chance auf tolle Preise wie Xbox Game Pass Codes, Game Codes und exklusives Launch-Merchandise.