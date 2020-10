Blade Runner: Remaster von Nightdive Studios verschoben

PC Switch XOne PS4

Das Titelbilde zeigt das originale Blade Runner

Noch 2020 sollte das Westwood-Adventure Blade Runner, das eine Geschichte parallel zur Handlung des Kultfilms von Ridley Scott erzählt, ein Remaster erhalten. Nun verschob Entwickler Nightdive Studios den Release von Blade Runner - Enhanced Edition auf unbestimmte Zeit.

Im Interview mit Eurogamer erklärte CEO Stephen Kick, dass die Enhanced Edition sein Team vor einige Probleme stellt. Zwar hat der Entwickler sich auf die Aufpolierung von älteren Titeln wie Turok und System Shock spezialisiert, doch Blade Runner stellt eine besondere Herausforderung dar.

So gingen Codes und Assets des Titels verloren, als Westwood nach der Übernahme durch EA umzog. Das Studio muss daher Blade Runner mit dem Material nachbauen, was damals auf den CDs ausgeliefert wurde. Das wurde jedoch sehr stark komprimiert. Dazu kommen Besonderheiten in Animationssystem, wegen denen Standard-Verfahren für Remaster nicht greifen, sondern neue Tools entwickelt werden mussten. Die ganze Prozedur dauert nun länger, als der Entwickler angenommen hat.

Zwar wurde altes Westwood-Material im Zuge der Arbeiten an Command & Conquer -Remastered Collection wiederentdeckt. Doch selbst wenn EA nun Teile des Codes von Blade Runner hätte, würde das Team sie wohl aus rechtlichen Gründen nicht bekommen, so Kick. Auf Anfrage bei EA hätten die Nightdive Studios keine klare Antwort erhalten.

Auch die Köpfe hinter dem Projekt ScummVM mussten Reverse Engineering nutzen, um das Adventure mit ihrem Programm lauffähig zu machen. Das ermöglichte es, dass die Originalfassung von Blade Runner seit 2019 auf GOG erhältlich ist (GG-Partnerlink). Doch auch auf dieser Arbeit kann Nightdive wegen der Bedingungen der Open-Source-Lizenz von ScummVM nicht aufbauen. Das komplette Interview findet ihr in den Quellen verlinkt.