PM: Wichtige Daten und Infos zu Devil May Cry 5 Special Edition enthüllt! (Capcom)

Aufgepasst, Dämonenjäger! Digitale Vorbestellungen vonDevil May Cry 5 Special Edition sind ab sofort verfügbar. In diesem Rahmen möchten wir außerdem einige Daten und wichtige Infos vorm Release mit euch teilen, inklusive dem Erscheinungsdatum vom Vergil-DLC fürDevil May Cry 5 (15. Dezember 2020) sowie ein Update zum Raytracing auf der Xbox Series S geben.

DMC5SE Vorbesteller-Bonus

Ab sofort könnt ihrDevil May Cry 5 Special Editiondigital für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellen. Jeder, der bis zum 18. November 2020vorbestellt, erhält 100.000 Rote Kugeln. Diese sind besonders am Anfang des Spiels nützlich, denn damit schaltet ihr neue Moves frei, kauft Devil Breakers, andere Kugeln und könnt euch sogar vor dem Tod bewahren. Oder… ihr sammelt sie für größere Anschaffungen!

DMC5 Vergil DLC Veröffentlichungs-Datum

Vergil als DLC haben wir mitsamt Ankündigung des Spiels erwähnt, jedoch nie ein fixes Datum oder einen Preis genannt. Das ändert sich nun.

Unser Entwicklerteam hat sich ins Zeug gelegt, um DMC5SE pünktlich zum Start der neuen Konsolen fertigzustellen, also erscheint Vergil nur einige Wochen danach für die PlayStation 4, Xbox One und PC, am 15. Dezember und wird € 4,99 kosten.

Und es gibt Grund zur Freude: Ihr werdet mit Vergil Story-Missionen, The Void sowie den Bloody Palace bestreiten können!

Ein Update zum Raytracing auf Xbox Series X|S

Wir freuen uns euchDevil May Cry 5 Special Editionmit hohen Framerates von bis zu 120 fps, 3D-Audio, reduzierten Ladezeiten, der „Legendärer Schwarzer Ritter“-Schwierigkeitsstufe, dem Turbomodus und Vergil als spielbaren Charakter auf beide Konsolen zu bringen.

Fans, dieDevil May Cry 5 Special Editionauf Xbox Series X spielen, werden dieses außerdem in 4K-Auflösung und Direct X Raytracing erleben. Beide Konsolen liefern fantastische Next-Gen-Geschwindigkeit und -Performance, und unser Team ist gewillt die volle Kapazität der Xbox Series X|S in der Zukunft auszunutzen und spielbar zu machen.

Während Raytracing als herunterladbares Titel-Update auf der Xbox Series X verfügbar sein wird, unterstützt die Xbox Series X das Raytracing inDevil May Cry 5 Special Edition nicht.