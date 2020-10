Darauf freut sich die Redaktion im... November 2020

Neue Konsolen, hurra!

Teaser So langsam wird es ernst, die Nextgen-Konsolen stehen in den Startlöchern. Natürlich dominiert das Thema in diesem Monat die Hitlisten der GG-Schreiber, doch auch andere Freudengründe gibt es.

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Mir fehlt noch die letzte Folge von, einer gar nicht mal blöden 6-Teile-Serie über die Vorgeschichte und Schlacht im Teutoburger Wald. Aber die wird sich wohl in den mittleren November verschieben, denn am 30.10. ging die fantastische Mafia-Seriein die dritte Runde (auch auf Netflix). Mafiosi gegen Zigeuner gegen Kirche gegen sonstige in Rom und Umland, großartig! Viel mehr gucken wird aber im November nicht drin sein, siehe die beiden nächsten Punkte.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich teste bereitsund werde mir auchvornehmen, damit sind dann auch gleich meine zwei wichtigsten Wartespiele im November abgedeckt. Außerdem dürfte im November das bislang längste und monetär erfolgreichste Letsplay in der Geschichte der Letsplays auf der gesamten Welt, Moment, wollte schreiben, auf GamersGlobal zu Ende gehen:[SONSTIGES] Die Nextgen-Konsolen werden in wenigen Tagen zur Current Gen, und für uns heißt das viel Spaß für viele Extravideos. Seid gespannt, was wir so abfeuern werden in den nächsten zwei, drei Wochen zurund[FILME/SERIEN] Eigentlich steckten die Frau und ich ja voll in einem-Rewatch, aber dann kam uns eine gar glorreiche Idee: Das komplette Marvel Cinemativ Universe nochmal durchschauen! Da sind wir gerade fleißig dabei und haben Phase 1 gerade abgeschlossen – meiner Meinung nach die schwächste. Ansonsten werden wir sicherlich Zeit finden, um die zweite Staffel vonzu schauen. Aber für viel mehr wird dank der folgenden Zeilen auch kein Platz sein, denn der November wird aus anderen Gründen spannend.[SPIELE/BRETTSPIELE] Was soll ich hier groß schreiben? Xbox Series X, Playstation 5,. Irgendwo würde ich dann aber doch noch gerne Zeit finden, um meinen Arcane-Run inweiterzubringen. Wer weiß, vielleicht lassen sich die Savegames von der PS4 auf die PS5 übertragen? Würde mir auf jeden Fall entgegenkommen, nicht beide Geräte aufgebaut haben zu müssen.[SONSTIGES] Ich weiß das erste Mal seit drei Jahren nicht wirklich, was ich hier schreiben soll. Der Lockdown trifft mich dank der Super-WG nicht wirklich stark, aber dass ich wohl wieder nicht skaten kann, nervt. Den Ausgleich könnte ich dank dem sicherlich anstehenden beruflichen Stress gut brauchen. Naja, vielleicht irgendwo alleine in einer dunklen Gasse.

[FILME/SERIEN] Irgendwie bin ich momentan seltsam (Hey du da, das "Was heißt hier momentan?" habe ich gehört!) Es kommen zwar immer wieder neue Serien, aber ich habe beschlossen, endlich mal ein paar Klassiker nachzuholen oder fertig zu schauen. Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich in der Mitte der letzten Staffel von Breaking Bad angekommen. Danach will ich mal mit den Sopranos weitermachen, von denen ich bislang nur Staffel 1 kenne. Damit dürfte ich im November genug zu tun haben.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Soll ich flunkern oder wahrheitsgemäß antworten? Bei ersterem würde ich jetzt schreiben: Ich freue mich auf die PlayStation 5, die ich sofort zum Start kaufe. Wahrheitsgemäß habe ich entschieden, erstmal ein wenig abzuwarten, wie damals bei der PS4 auch. Wegen des PS5-Releases überlege ich mir zweimal, ob ich Spiele wie Sackboy - A Big Adventure oder Spider-Man - Miles Morales jetzt schon für die PS4 kaufen soll oder lieber abwarte? Ansonsten warte ich mal auf Wertungen zu Yakuza - Like a Dragon und The Pathless. Am meisten erwartet hatte ich wie so viele hier Cyberpunk 2077 - na gut, dann eben in einem Monat an dieser Stelle.



[SONSTIGES] Das Jahr nähert sich dem Ende und es wird Zeit, mal endlich mit den Musikveröffentlichungen nachzukommen, sei es in der Einordnung noch beim Reinhören. Ich hänge da arg zurück, weil ja im Privatleben kaum noch Freizeit existiert. Und es kommen ja noch ein paar Neuerscheinungen, bevor die Best-of-Zeit wieder anfängt (aka Dezember). So erscheinen am 13.11. das neue Lambchop-Album Trip sowie Covers von Marika Hackman.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Wie bereits in früheren Monaten angemerkt, äußere ich mich erst gar nicht mehr dazu, was mich an neuen Filmen oder Serien in den kommenden vier Wochen am meisten reizen würde. Denn diese Sachen gucke ich am Ende sowieso nicht sofort, zumal ich in den letzten Jahren ernsthaft nichts aus dem Bereich gesehen hätte das nicht warten kann. Oder wo ist das neue? Wo ist der neue– und bitte nein, diese Fortsetzung werde ich zwar im Zweifel schauen, aber wer braucht die? Da ich aktuell meist eh eine Menge Arbeit habe, schaue ich abends nebenher jedenfalls geliebte Serien noch einmal. Im Moment gönne ich mir etwa noch mal. Ich bin nun wirklich kein-Fan an sich, aber trotz der teils massiven Teenie-Attitüden ist das die meiner Meinung nach beste Franchise-Umsetzung überhaupt. Ebenfalls wieder mal schaue ich miran. Die übergeordnete Story mit Red John wird später bis zum Abschluss zwar zunehmend öder. Aber die Charaktere sind großartig und die Einzelfälle meist auch. Aber der King ist und bleibt eh Agent Cho![SPIELE/BRETTSPIELE] Nun, in Anbetracht der Veröffentlichung von PS5 und Xbox Series X ist klar, auf was ich im November am meisten gespannt bin – wobei ich ehrlicherweise bei Hard- und Software vorschnuppern durfte. Dabei geht es mir gar nicht so sehr darum, welche der beiden Plattformen technisch mehr kann, denn das scheint in Anbetracht der Leistungsdaten eh klar. Es geht primär und spezielle Features, allgemein Verbesserungen gegenüber dem Vorgänger und natürlich um die Exklusivspiele, bei denen Microsoft zumindest auf längere Sicht mit der Bethesda-Übernahme mehr als nur ordentlich aufholen könnte.Gespannt bin ich neben dem Leistungsvermögen der Hardware an sich insbesondere jedenfalls auf die Next-Gen-Versionen vonund. Denn das bislang zumeist auf 30 Frames begrenzte und auch bei der Auflösung minderbemittelte Genre der Action-Adventures dürfte mit am meisten von der stärkeren Hardware und der SSD-Anbindung profitieren. Darüber hinaus freue ich mich besonders aufund, denn Insomniacs letztes Spiel mit Peter Parker war schon ziemlich geil. Aber da gibt es noch ein Spiel:. Da bin ich allerdings eher gespannt, ob Publisher Microïds da so vergeigt, wie der Eindruck von der letzten Gamescom andeutete, oder vielleicht doch ein gescheites Remake dabei herumkommt.[SONSTIGES] Ich freue mich auf den nächsten Lockdown. Nein, ehrlich. Vielleicht kapieren die Menschen ja dadurch irgendwann mal, dass es wichtigeres gibt als Profitdenken und Konsum und die Welt auch in einer Krise nur dann den Bach runtergeht, wenn man einseitig an die Lehren des Kapitalismus glaubt.[FILME/SERIEN] Neuheiten reizen mich in diesem Feld gerade gar nicht, eine gute Gelegenheit, mal wieder ins heimische Regal zu langen. Für etwas leichtherzige Unterhaltung könnte ich seit längerem mal wieder einen Durchgang mit dem manisch-genialeneinlegen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Da wäre natürlich Cyberpu– ach ne, da war ja was. Aber auch ohne den Trip nach Night City kann ich mich in November definitiv nicht über mangelnde Auswahl beschweren. Nach meinen Vorab-Eindrücken vonbin ich neugierig, wie die Spiewelt England geworden ist und es auch langfristig Spaß macht, den Wikinger rauszulassen. Auf das bildhübsche Remake vonhab ich richtig Lust. Das Problem bei beiden Titeln: Ich muss noch abwarten, wann ich privat eine PS5 ergattern kann. Daheim bereit steht dagegen die treue Switch, auf der ich nur zu gerne die Prequel-Story zuinerleben werde.[SONSTIGES] Ich freu mich darauf, in den letzten Folgen des-Letsplays mit den räuberischen Schurken auf der Halbinsel aufzuräumen. Ich rufe schonmal Elatt und die Entdecker-Gilde um Beistand an.[FILME/SERIEN] Der November macht da weiter, wo der Oktober aufgehört hat, nämlich mit der zweiten Staffel vonsowie der dritten Staffel von. Beenden will ich außerdem noch die deutsche Historien-Serie(bisher besser als gedacht). Was echte November-Neuheiten angeht, habe ich derzeit tatsächlich gar nichts Spannendes auf dem Zettel stehen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Eingeläutet wird der November in diesem Jahr für mich mit dem Story-DLCfür, der die Geschichte rund um das Schwarze Herz von Skyrim zu einem Ende führt. Was die neuen Konsolen angeht, bin ich klar im Sony-Lager. Während die Xbox One in der aktuellen Generation die meiste Zeit vor sich hin staubte, hatte ich auf der PS4 mit zig exklusiven Highlights meinen Spaß. Bevor ich mich an dieser Stelle aber über einfreue, will ich erstmal abwarten, ob zum Launch überhaupt weitere Einheiten der Playstation 5 verkauft werden. Ansonsten macht mich das Launch-Angebot übrigens nur bedingt an. Die PS Plus Collection würde diese Schwäche jedoch locker wett machen. Einoderwollte ich eh schon lange nachholen.[Sonstiges] Die letzten Monate des Jahres werden heftig. Privat, weil die Corona-Pandemie uns erneut in einen Lockdown treibt. Beruflich, weil mit den Konsolen-Launches,sowie-Phase 6 gleich mehrere heiße Themen ins Haus stehen. Ich werde im November daher jede freie Minute nutzen, um runterzufahren und die Batterien aufzuladen. Bleibt gesund!