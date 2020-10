PM: TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE KÜNDIGT NEUES ZEITLICH BEGRENZTES EVENT AN: SUGAR FRIGHT (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf,26.Oktober2020–Ubisoft® kündigte heute ein neues zeitlich begrenztes Event für TomClancy’sRainbow Six® Siege Jahr5 Season3an: SugarFright.Dieses Event bringt einen brandneuenModus, Candy War,derSpielernzum ersten MaldasRespawneninRainbow Six Siegeermöglicht.

Das Event wird für zwei Wochen, beginnend am27.Oktoberbis zum10.November, andauern.In einer fantastischen Welt gefüllt mit Süßigkeiten und Tod, werden Spieler dazu gezwungen, ihren Albtraumimmer wiederneuzu erleben. Ihre einzige Hoffnung auf Flucht besteht aus dem Sammeln von genügendSüßigkeiten, um dieses erbarmungslose Spiel zu gewinnen.

In Candy War müssen Spieler Süßigkeiten einsammeln, die von eliminierten Gegnern zurückgelassen wurden. Aber zum ersten Mal in der Geschichte vonTomClancy‘sRainbow Six Siegekönnen Spielerrespawnenund nach Rache dürsten.Dieses Event findet auf einer brandneuen Karte statt, die speziell für diesen Modus kreiert wurde und nur für dessen Dauer verfügbar sein wird.

DasSugarFrightEvent kommt mit einer eigenen Kollektion aus 30 einzigartigen Gegenständen,darunter exklusive Anpassungsgegenständefür Zofia,Capitao, IQ, Nomad, Thermite, Castle, Ela, Frost,Goyound Pulse. Diese an Handpuppen angelehnten Designs sind dieselben, die Spieler im Spiel sehen, wenn siediese Operatorin Candy War spielen.SugarFrightPackskönnen durch das absolvieren bestimmter Event-Herausforderungen oder durch den Kauf für je 300 R6Creditsoder12500 Ansehen in der Packs-Sektion im Hauptmenü freigeschaltet werden. Zusätzlich können die zeitlich limitierten Anpassungsgegenstände für jeden Operator einzeln in Bundles über den Shop für je 1680 R6Creditserworben werden.

Weitere Informationenüber SugarFrightgibt es unter: https://rainbow6.com/sugarfright

Alle Angebote zu TomClancy’sRainbow Six Siege im Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/rainbow-six-siege-all-games

About Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Alongside a thriving professional esports scene and a community of over 60 million registered players, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege puts players in the middle of a fast-paced, ever-evolving multiplayer experience grounded in the selection of unique Operators. Using the right mix of tactics and destruction, Rainbow Six teams engage their enemies in sieges, where both sides have exclusive skills and gadgets at their disposal. Defenders prepare by transforming the environments around them into modern strongholds, while attackers use recon drones to gain intel for carefully planning their assault. With access to dozens of Operators inspired by real world counter-intelligence agents from around the globe, players can choose exactly how they want to approach each challenge they encounter. Through the constant addition of new Operators and maps that add to the depth of both strategy and combat, the unpredictability of each round of Rainbow Six Siege sets a new bar for intensity and competition in gaming.