PM: Neu im Xbox Game Pass: Celeste, Grim Fandango und mehr! (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

packend gruselig oder bringen jede Menge Halloween-Stimmung in Dein Wohnzimmer. Die kommende Zeit ist vollgestopft mit liebgewonnenen Kultspielen, gruseligen Klassikern, witzigen Indies und vielem mehr! Eingewickelt in eine warme Decke spielst Du die neuen Spiele des Xbox Game Pass auf Konsole, Windows 10 PC und jetzt auch auf mobilen Android-Geräten im Xbox Game Pass Ultimate. Lies einfach weiter und erfahre, welche Titel Dir den Herbst versüßen.

Carto (Konsole & PC) – 27. Oktober

ID@Xbox – Die kleine Carto wurde während eines Sturms von ihrer Oma getrennt. Dank der Gabe der Kartografie manipuliert Carto die Spielwelt, um sie wiederzufinden. Carto ist ein liebenswertes Abenteuer mit einer – im wahrsten Sinne des Wortes – weltbewegenden Puzzle-Spielmechanik. Erkunde sagenumwobene Länder, hilf skurrilen Charakteren und führe Carto zurück zu ihrer geliebten Familie.

Day of the Tentacle Remastered (Konsole & PC) – 29. Oktober

Day of the Tentacle wurde 1993 von LucasArts veröffentlicht und war der Nachfolger zum bahnbrechenden Maniac Mansion. Zwanzig Jahre später meldet sich Day of the Tentacle mit einer Remastered Edition zurück, in der Du brandneue, handgezeichnete, hochauflösende Comics sowie einen neuen Soundtrack und überarbeitete Effekte genießt. Erlebe ein verrücktes Zeitreise-Abenteuer voller Puzzles im Zeichentrickformat und begleite drei ungewöhnliche Freunde, die nur gemeinsam ein fieses lila Tentakelmonster davon abhalten können, die Weltherrschaft an sich zu reißen.

Five Nights at Freddy’s (Android, Konsole & PC) – 29. Oktober

ID@Xbox – Willkommen zu deinem neuen Sommerjob bei Freddy Fazbear’s Pizza, wo Kinder und Eltern sich den Bauch vollschlagen und unterhalten werden! Die Hauptattraktion sind natürlich Freddy Fazbear und seine beiden animatronischen Freunde. Doch die tagsüber so knuffigen Roboter entwickeln in der Nacht ein bizarres Eigenleben – zumindest sagen das die früheren Nachtwächter. Aber Du hast vor den süßen Figuren nichts zu befürchten – es sind schließlich nur Maschinen, oder? Begib Dich in dieser Sammlung von klassischen Minispielen in das Five Nights-Universum. Überlebe angsteinflößende Gegner und schlüpfe in die Rolle Deiner eigenen mörderischen Animatronik-Figur. Gänsehaut und Spaß sind bei Five Nights at Freddy’s inklusive! Wirst Du die fünf Nachtschichten überleben? Finde es heraus!

Full Throttle Remastered(Konsole & PC) – 29. Oktober

Erstmals von Lucas Arts im Jahre 1995 released ist Full Throttle ein kultiges Point and Click-Adventure, in dem Du in die Rolle des Bikers Ben Throttle schlüpfst. Die Straße ist Dein Revier und Motorräder sowie gesetzloses Chaos sind Dein Tagesgeschäft. Dank der liebevollen Remastered-Version von Double Fine Productions erlebst Du dieses Stück klassischer Gaming-Geschichte mit neuen, handgezeichneten Grafiken, und einer überarbeiteten Audiospur. Schwing Dich auf Dein Bike – die Abenteuer der Straße warten!

Grim Fandango Remastered (Konsole & PC) – 29. Oktober

Eines der kultigsten Adventure-Games der letzten 20 Jahre wird Teil des Xbox Game Pass! Manny Calavera ist ein Vertreter des Department of Death, der besondere Luxus-Services an kürzlich verstorbene aber gut betuchte Seelen verkauft, die sich auf dem Weg zu ihrer Erlösung befinden. Doch es gibt Ärger im Paradies: Es droht eine Verschwörung, die nicht nur Mannys Job sondern das Leben im Jenseits selbst gefährdet! Tauche in den Klassiker von 1998 ein und erlebe überarbeitete Grafiken und einen voll orchestrierten Soundtrack.

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Android) – 29. Oktober

ID@Xbox – Bezieh Stellung, plündere wertvolle Ausrüstung und überliste Deine Gegner, um als letzter Überlebender das Schlachtfeld zu verlassen. PUBG startet am 29. Oktober in seine bereits neunte Saison und bringt die neue herausfordernde Map Paramo mit. Zwischen den Wolken des südamerikanischen Hochlands liegt das Geiet von Paramo, das eine dynamische Welt für die Spieler bereithält. Die neue Map verändert sich zwischen den Matches, so dass jedes Gefecht voller ungeahnter Überraschungen steckt. Stelle Dich den Herausforderungen von PUBG jetzt auch mobil auf Deinem Android-Device dank Cloud Gaming im Xbox Game Pass Ultimate.

ScourgeBringer (Konsole) – 29. Oktober

ID@Xbox – Mit flüssigen Bewegungen, verheerenden Flächen-Angriffen, einer liebevollen Pixel-Grafik und einem Soundtrack mit Ohrwurm-Potenzial knüpft ScourgeBringer an kultige Rogue-Plattformer und Metroidvania an. Ausgerüstet mit Deiner zuverlässigen Kampf-Drohne schießt und schneidest Du Dir Deinen Weg durch die unendlichen Tiefen eines nach dem Zufallsprinzip generierten Dungeons voller antiker Maschinen, seltsamer Geister und gigantischer Bosse.

Unruly Heroes (Android, Konsole & PC) – 29. Oktober

ID@Xbox – Schnapp Dir Deinen Controller und stürze Dich in ein mitreißendes Abenteuer, in dem Du eine Welt erkundest, die von der chinesischen Novelle Reise in den Westen aus dem 16 Jahrhundert inspiriert wurde. Die heilige Schriftrolle, die Gleichgewicht und Harmonie in der verträumt asiatischen Welt von Unruly Heroes bewahrt hat, wurde zerstört und in alle Winde zerstreut. Jetzt wird das einst friedvolle Land von furchteinflößenden Kreaturen und Monstern heimgesucht. Stelle Dich mit vier skurrilen, aber liebenswerten Helden dem von der chinesischen Legende des Affen-Königs inspirierten Abenteuer.

Celeste (Android, Konsole & PC) – 5. November

ID@Xbox – Auf den ersten Blick wirkt Celeste wie ein Spiel mit zeitlos klassischem Gameplay. Auf den zweiten Blick zeigt die Geschichte des Plattformers Spielern verschiedene Wege auf, wie sie mit unkontrollierbaren Schüben von Depressionen und Angststörungen umgehen können. Hilf Madeleine, sich ihren Ängsten zu stellen und die Spitze des Celeste Mountain zu erklimmen. Stelle Dich hunderten von handdesignten Herausforderungen, decke uralte Geheimnisse auf und enthülle das Mysterium des Berges.

Comanche (PC) – 5. November

Hände an den Steuerknüppel, Pilot! Comanche ist ein herausfordernder Helikopter-Shooter, der in der nahen Zukunft spielt. Beweise einen kühlen Kopf, einen Sinn für Strategie und echtes Fingerspitzengefühl beim Fliegen Deiner Manöver. Stelle Dich entweder den Prüfungen der Einzelspieler-Kampagne oder beweise Dein Können in den explosiven Team-Battles des Multiplayer-Modus.

Deep Rock Galactic (Android, Konsole & PC) – 5. November

ID@Xbox – Der Planetoid Hoxxes IV verfügt über die höchste Konzentration an wertvollen Mineralien, die jemals entdeckt wurde – nur leider ist alles auf diesem Planeten, von den Kreaturen bis zur Fauna, extrem feindselig. Nur gut, dass Deep Rock Galactic über die besten Bergarbeiter im Universum verfügt: Zwerge! Grabe Dich tief in dieses außerirdische Abenteuer, das Du alleine oder mit bis zu drei Freunden im Koop-Modus erlebst. In den dunklen Gängen findest Du eine zu 100 Prozent zerstörbare Umgebung, prozedual generierte Tunnel und endlose Horden hungriger Monster.

Eastshade (Android, Konsole & PC) – 5. November

ID@Xbox – Als umherziehender Maler erkundest du die Insel Eastshade. Stelle Deine Staffelei an den verschiedensten Orten auf und fange unterschiedliche Landschaften in Deinen Bildern ein. Sprich mit den Bewohnern von Eastshade und lerne etwas über ihre Welt, schließe Freundschaften und hilf Deinen Kameraden bei ihren alltäglichen Aufgaben. In diesem atmosphärischen Spiel erkundest Du malerische Landschaften, überwindest natürliche Hindernisse, entdeckst vergessene Orte und erlebst, wie die Welt sich durch Deine Handlungen verändert.

Knights and Bikes(Konsole & PC) – 5. November

ID@Xbox – Sattel auf für ein Abenteuer voller Biking, Freundschaften, Frisbees und Schatzsuchen für ein bis zwei Spieler! Spiele als Nessa und Demelza und erkundet gemeinsam mit Eurer Hausgans Kapitän Honkers eine alte Insel. Begib Dich als Fahrradritter auf die Suche nach Schätzen sowie Abenteuern und entgehe dem Ende der Langeweile im Kinderzimmer!

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition (Android, Konsole & PC) – 17. November

ID@Xbox – Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition kombiniert das Basisspiel, das Du bereits im Xbox Game Pass spielst mit den drei spannenden Erweiterungen Scorched Earth, Aberration und Extinction. Mach Dich bereit und stelle Dich einer wilden Umgebung, die so viele Gefahren und Überraschungen für Dich bereithält wie noch nie zuvor! Lade die Erweiterungen einzeln oder im Paket herunter und erlebe nahezu 900 Stunden prähistorisch packendes Gameplay!

Der Oktober bietet so viele neue Titel, wie Blätter von den Bäumen fallen. Daher fassen wir hier noch einmal die besonderen Highlights des Monats zusammen, damit Du nichts verpasst!

Gonner2 (Konsole & PC) – Jetzt verfügbar!

ID@Xbox – In dieser Fortsetzung von Gonner reist Du erneut als altruistischer Held Ikk durch eine dunkle, chaotische Welt voller Farbexplosionen und hilfst der Todesgöttin, ein mysteriöses Wesen zu vertreiben. Kämpfe gegen verrückte Bosse, entdecke unglaubliche Geheimnisse und versuche nicht den Kopf zu verlieren – im wahrsten Sinne des Wortes!

Dishonored 2 (Android) – Jetzt verfügbar!

Schlüpf in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen und stelle Dich den Herausforderungen von Dishonored 2. Du betrittst eine Welt, in der mystische Geheimnisse und Technologie miteinander kollidieren. Schlüpfe entweder in die Rolle von Herrscherin Emily Kaldwin oder des royalen Leibwächters Corvo Attano. Schleichst Du ungesehen durch die Reihen Deiner Feinde oder suchst Du die direkte Konfrontation? Dank dem dynamischen Kampfsystem entwickelst Du Deinen eigenen Stil und nutzt einzigartige Fähigkeiten, besondere Waffen und praktische Gadgets zu Deinem Vorteil. Wie werden Deine Kämpfe und Entscheidungen den Ausgang dieser fantastischen Geschichte beeinflussen?

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Android &Konsole) – Jetzt verfügbar!

In Tom Clancy’s Rainbow Six Siege stürzt Du Dich in packende PvP-Battles. Mit einem ausgeklügelten Mix aus Taktik und Zerstörung stehen sich zwei Teams in einer komplexen Belagerung gegenüber. Jedes Team verfügt dabei über exklusive Fähigkeiten und Gerätschaften – je nachdem ob sie als Verteidiger oder Angreifer am Kampf teilnehmen. Mit einer professionellen eSports-Szene und einer Community mit über 60 Millionen Spielern bietet Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sowohl ehrgeizigen als auch Hobby-Schützen ein sich entwickelndes Multiplayer-Erlebnis, das sich – je nachdem welche Spielfigur Du wählst – immer wieder anders spielt.

Vambrace: Cold Soul (Android) – Jetzt verfügbar!

Der Schattenkönig hat die einstige Metropole Icenaire verflucht. Gefangen unter dem Dauerfrost kehren die früheren Bewohner der Stadt als verrückte Geister von den Toten zurück. Die verzweifelten Überlebenden suchen Zuflucht unter der Erde, von wo aus sie einen verzweifelten Widerstandskampf führen. Als Evelia Lyric – die einzige Person, die Icenaire betreten kann – bist Du die größte Hoffnung im Kampf gegen den Schattenkönig. In Vambrace: Cold Soul planst Du Expeditionen, beschwörst einzigartige Kräfte, vermeidest gefährliche Fallen und stellst Dich verheerenden Kämpfen!

Dank Xbox Touch-Steuerung hast Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate die Möglichkeit, mit Deinem Smartphone oder Deinem Tablet Spiele über die Cloud (Beta) zu zocken. Vergangenen Monat erschien mit Minecraft Dungeons das erste Spiel mit Touch-Steuerung – an dieser Stelle schon einmal vielen Dank an die Community für Euer Feedback! Und falls Du es verpasst hast: Wir haben bereits zehn weitere Spiele für die Bibliothek angekündigt, die auf die Xbox Touch-Steuerung optimiert sein werden.

Ark: Fear Evolved 4 Event – Bis zum 6. November

Der Blutmond zieht auf! In Ark steht das vierte Fear Evolved Event vor der Tür und wie immer wird an Süßigkeiten, schaurigen Skeletten und zufällig erscheinenden Grabsteinen, Vogelscheuchen und Kürbisfeldern nicht gespart. Vom 27. Oktober bis 6. November ist das beliebte Event für Ark-Survivor verfügbar.

das noch bis zum 4. November verfügbar ist. Während Deiner Reise wirst Du immer wieder auf mysteriöse Gegenstände wie Halloween-Amulette und Opfergaben stoßen, aber auch auf neue Survivor- und Killer-Addons. Du willst Deinen Helden dem Anlass entsprechend einkleiden? Dann wirst Du im Ingame-Store mit zahlreichen Halloween-Kostümen sicherlich fündig.

The Elder Scrolls Online: Witches Festival – Bis zum 3. November

The Elder Scrolls Online kehrt mit einem der schaurigsten Anlässe überhaupt zurück – dem Hexenfest! Nimm Deinen Mut zusammen und ergattere als Teilnehmer dieser schaurigen Veranstaltung Belohnungen in Form von Totenschädeln, doppelten XP, Sammelobjekten und vielem mehr. Dieses schaurig schöne Abenteuer läuft noch bis Donnerstag, den 3. November.

Fallout 76: Fastnacht Parade – Bis zum 2. November

Die Fastnachtsparade ist eine jährlich wiederkehrende Veranstaltung in Fallout 76, die vom 30. Oktober bis zum 2. November stündlich verfügbar ist. Sprich mit dem Zeremonienmeister in Helvetien, um die Bewohner und die Ladenbesitzer bei der Vorbereitung der Parade zu unterstützen. So liegt es beispielsweise in Deiner Verantwortung, die Musikinstrumente zu spielen und die Stadt zu dekorieren. Sobald alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, werden sich die pflichtbewussten Protectrons aufstellen, um mit der feierlichen Parade zu beginnen Sichere die Route des Umzugs und erhalte Belohnungen in Form von ausgefallen Fastnachtsmasken zum Sammeln und Tauschen.

Minecraft Dungeons: Apocalypse Plus Schwierigkeit & Spooky Fall Limited Time Event

Du bist leidenschaftlicher Minecraft Dungeons-Spieler und hast keine Angst vor Herausforderungen? Dann ist das kostenlose Update, das am 26. Oktober erscheint, genau das Richtige für Dich. Das Update enthält die Apokalypse Plus-Funktion, die wiederum eine noch kniffligere Schwierigkeitsstufe bietet, in der die Mobs noch gemeiner, flinker und mächtiger sind. Damit jedoch noch nicht genug! Bis zum 3. November findet außerdem das Spooky Fall Event statt. Wie immer gilt natürlich auch hier: Große Herausforderungen locken mit großen Belohnungen. Stelle Dich den übernatürlichen Herausforderungen und sichere Dir exklusive Ausrüstungsgegenstände und Waffen, die in dieser gruseligen Jahreszeit ein absolutes Muss sind. Nimm diese schaurig schöne Chance wahr, solange es noch geht!

das neue Funktionen für die Xbox One bereithält. Die neue Neighbor-Klasse bietet jede Menge neue Herausforderungen und die vielen Halloween-Dekorationen sorgen für eine gruselig gute Atmosphäre. Darüber hinaus enthält das Update zahlreiche Anpassungen für ein noch besseres Spielvergnügen und weitere neue Inhalte zum Genießen.

State of Decay 2: Swine & Bovine Outfit

Die Juggernaut Edition von State of Decay 2 hält das neue Swine & Bovine Outfit und einen schmuddeligen Blaumann samt Schweißermaske bereit, die Du Dir ab sofort als Ingame-Beute sicherst. Logge Dich für die neuen Outfits einfach zwischen dem 28. Oktober und dem 4. November ein und schon werden die Sets in Deinem Schrank abgelegt!

Windows 10 PC oder Xbox One. Im Oktober solltest Du diesen rasanten Perk auf keinen Fall verpassen:

PlayerUnknown’s Battlegrounds (Verfügbar ab dem 29. Oktober)

Es gibt zwei brandneue Packs für Dich! Schnapp Dir das October Horror Pack, einschließlich des heiß begehrten Bloody Nurse-Kostüms und anderen Goodies wie der [BattleStat] Rip Tide – SKS-Waffenhaut und 20.000 BP. Das Flower Child Pack hingegen enthält das dazugehörige Blumenkind-Kostüm und fünf Stufen für den Survivor-Pass. Darüber hinaus feierst Du Deine zukünftigen Siege ab sofort mit dem Siegestanz-Emote.

Dead by Daylight (Verfügbar ab dem 29. Oktober)

Sichere Dir in Dead by Daylight das Curtain Call Bundle und erhalte gleich zwei neue Charaktere. Schlüpfe als gruseliger Clown in die Rolle des Killers oder versuche Dein Glück als Überlebende Kate Denson. Passend dazu gibt es kostenlose kosmetische Anpassungen für beide!

Warframe (Verfügbar ab dem 29. Oktober)

Schnapp Dir in Warframe das neue Gauss Bundle. Dieses enthält ein kostenloses Gewehr und stylische kosmetische Anpassungen.

Sei schnell, erledige noch so viele Game Pass Quests wie Du kannst, bevor sie am 1. November verschwinden und sichere Dir wertvolle Punkte! Hier nur eine kleine Auswahl der Dutzenden schaurig schönen Quests, die für alle Nutzer des Xbox Game Pass verfügbar sind:

Wie jeden Monat verlassen bestimmte Titel den Xbox Game Pass, um Platz für neue Spiele zu schaffen. Willst Du ein Spiel dauerhaft Deinem Katalog hinzufügen, nutze als Mitglied des Xbox Game Pass Deine 20 Prozent Preisnachlass, die nur noch so lange gelten, wie die Spiele im Game Pass verfügbar sind.

30. Oktober:

Du und Deine Freunde wollen die neuen Perks testen und den Xbox Game Pass Ultimate ausprobieren? Dann sichert Euch jetzt den ersten Monat für nur 1 Euro. Die neuesten Infos rund um den Xbox Game Pass erfährst Du über die Xbox Mobile App, die neue Xbox (Beta) App auf Windows 10 PC, oder hier auf Xbox Wire DACH. Folge außerdem den offiziellen Twitter-Kanälen @XboxGamePass und @XGP_PC_DACH sowie dem Instagram-Kanal von Xbox – so erfährst Du direkt die aktuellsten News aus dem Xbox Universum.