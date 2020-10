Montagmorgen-Podcast #369

Teaser Es gibt viel Arbeit und wenig Zeit, daher liefern euch Jörg und Hagen einen MoMoCa im Sauseschritt mit spannenden Themen wie der SDK zu Watch Dogs Legion und dem Unboxing der Xbox Series X.

Willkommen beim Anfang der Woche und zum dazugehörigen Montagmorgen-Podcast. Jörg und Hagen haben einige Themen parat und setzen in Folge 369 auf Würze durch Kürze. So geht es diese Woche in Watch Dogs Legion ab ins dystopische London, die Next-Gen-Konsolen von Microsoft wollen aus ihrem Kokon befreit werden und die Zeit vor Halloween hält unter anderem einige Tests zu gruseligen Titeln bereit. Neben aufgehobenen Fragen der vorigen Ausgabe mit Dom Schott beantworten wir auch eure User-Frage dieser Woche. Ganz recht, lediglich eine Frage hat uns diese Woche erreicht. Das könnt ihr besser, wir wissen es! Alle Themen im Überblick: