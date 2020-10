Zankstelle Vol. 56: Ready Player Zank

Ready Player One

Wer das Glück hatte, in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts aufgewachsen zu sein, kennt diese drei magischen Worte. Wenn er neben der Gnade der korrekten Geburtsdaten auch noch die Gnade eines gefüllten Bauchgeldbeutels erfahren hatte. Denn nur mit ein paar kleinen Münzen wurde aus der schnöde blinkenden Aufforderung "Insert Coin" die Einladung in eine andere Welt. Eben "Ready Player One".

Der im Jahre 1972 geborene Autor Ernest Cline ist ein solches Schoßkind des Glücks und verarbeitete in seinem 2011 erschienenen Erstlingsroman Ready Player One viele Einflüsse seiner Kindheit und Jugend. Obwohl die Geschichte im Jahr 2045 spielt, quillt sie über vor Reminiszenzen an das Jahrzehnt der VoKuHiLa-Frisuren und der Breakdance-Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da wir Zocker ja grundsätzlich im Verdacht stehen, uns zu wenig zu bewegen, ist am Ende dieser Zeilen auch eine dieser Sendungen eingebettet. Aber beachtet beim Nachtanzen bitte unbedingt die ärztlichen Ratschläge, die euch dort gegeben werden.

2018 erschien die Verfilmung des Romans unter der Regie von Steven Spielberg. Wie so viele andere Buchverfilmungen weicht der Film natürlich von der Vorlage ab, um die Geschichte auch in einem anderen Medium adäquat erzählen zu können. Und hier kommt die Zankstelle ins Spiel: Dennis, Jonas, John und Jürgen diskutieren in dieser aktuellen Folge über beide Varianten der Geschichten. Sind die Veränderungen, die der Film vornimmt, immer zum Besten der Geschichte? Und ist das Buch wirklich so gut, wie gerne erzählt wird? Freuen sich alle vier Podcaster auf den bald erscheinenden Nachfolger? Oder haben sie mit der Story endgültig abgeschlossen? Und wer entdeckt mehr halbwegs bekannte Videospielfiguren im Film?

Ich weiß was ihr denkt. Und ihr habt recht: Natürlich wird in dieser Ausgabe alles gespoilert, was nicht bei Drei auf den Bäumen ist. Wer dieses Wagnis dennoch eingehen möchte, findet die aktuelle Folge direkt auf unserer Webseite.