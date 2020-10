Space Crew: Update bringt Neuerungen bei der Schwierigkeit und mehr

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Für das Weltraumstrategiespiel Space Crew (zum Spiele-Check) wurde kürzlich das Update 1.1 veröffentlicht, das insbesondere mehr Einstellungsmöglichkeiten zum Schwierigkeitsgrad ermöglicht. Neben dem normalen, herausfordernden Modus wählt ihr neuerding im Casual-Modus ein eher entspannendes Spielerlebnis aus. Oder ihr entscheidet euch für den Schwierigkeitsgrad "Panic Stations!", der eine hohe Schwierigkeit "für Spieler, die eine echte Herausforderung schätzen" verspricht.

Weitere Änderungen betreffen den „Tagging-Modus“. Zukünftig ist einstellbar, ob Angreifer generell automatisch erfasst und beschossen werden oder ob dies halbautomatisch geschieht, also nur dann, wenn mindestens eine eurer Bordkanonen bemannt ist. Auch bei der Zeitverlangsamung gibt es Anpassungen: Neben dem klassischen Modus mit begrenzter Dauer, könnt ihr diese Option zukünftig unbegrenzt nutzen oder komplett ausschalten. Zudem besteht die Möglichkeit ein siebtes Crew-Mitglied anzuheuern und mit diesem einen weiteren der vier Geschützplätze zu besetzen. Alle Inhalte und Anpassungen des Updates lest ihr in den Patch-Notes bei Steam nach.